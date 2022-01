靑 "정부 공직기강 확립, 집중 감찰 실시" (종합)

靑 반부패비서관 주관, '공직기강 협의체' 회의…국무총리실, 감사원과 역할 분담

[아시아경제 류정민 기자] 청와대가 정부 후반기 공직기강 확립을 위해 집중 감찰을 실시하기로 했다.

청와대는 14일 민정수석실 반부패비서관 주관으로 '공직기강협의체' 회의를 열었다고 밝혔다. 청와대는 이날 회의에서 민정수석실(공직감찰반), 국무총리실(공직복무관리관실), 감사원(특별조사국) 등이 역할을 분담해 집중 감찰에 나서기로 했다고 설명했다.

중앙 부처와 지방자치단체 공무원은 물론이고 공공기관 임직원들의 업무 해태, 관리·감독 태만, 무사안일 등 복무기강을 중점 점검할 계획이다. 아울러 각종 인·허가 비리, 금품·향응 수수 등 공직비위와 갑질 등 권한 남용 행위에 대한 집중 감찰이 진행된다.

청와대는 "코로나19 장기화로 국민의 민생 부담이 가중되는 시기에 청와대를 비롯한 전 부처는 국민 보호의 본분을 다해야 하는 엄중한 상황임에도 임기 말에 따른 일부 공직자의 업무 해태, 무사안일 등 기강 해이가 발생할 우려가 있다"고 지적했다.

한편 국무조정실은 오는 18일 중앙 부처 감사관회의를 열어 임기 말 공직기강 확립과 복무관리 방안을 논의하기로 했다.

