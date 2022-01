중랑구, 24시간 유기동물 응급진료병원 운영

유기 및 유실동물 응급처치 위한 진료병원 운영 올해로 4년째... 중화동 로얄동물메디컬센터와 지난 12일 협약 맺고 본격 진료 시작 2019년부터 181마리 소중한 생명 구해

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 각종 사고로 즉시 응급처치가 필요한 유실 및 유기동물들을 치료하고 코로나19 확진자의 반려동물 임시보호를 위해 24시간 응급진료병원을 운영한다.

구는 지난 12일 중화동에 위치한 로얄동물메디컬센터와 협약을 맺고 본격적인 운영에 나섰다. 해당 병원은 24시간 진료를 실시해 적절한 응급처치를 실시할 수 있어 유기·유실동물, 길고양이의 폐사 또는 안락사를 최소화할 수 있을 것으로 보인다.

진료 항목은 ▲공통검사(호흡기, 소화기 검사 등) ▲내과진료(전염질환, 경련 및 호흡곤란) ▲외과진료(교통사고, 교상 등 단, 골절치료 제외) 등이며 필요시에는 코로나19 확진자의 반려동물 임시보호도 지원한다.

유기동물 응급진료는 중랑구민이면 누구나 신청할 수 있다. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지는 중랑구보건소 보건행정과로, 공휴일과 야간에는 중랑구청 당직실로 전화하면 된다.

구는 사람과 동물의 조화로운 공존과 생명존중문화 확산을 위해 4년째 유기동물 응급진료병원을 지정해 운영해오고 있다.

응급진료 사업은 매해 예산이 조기 소진될 만큼 주민들의 관심이 높다. 덕분에 지난 19년부터 181마리의 소중한 생명을 지킬 수 있었다.

응급진료 외에도 올해 동물복지에 대한 인식 개선과 반려동물 문화 기반 조성을 위해 유치원생과 초등학생 대상 찾아가는 동물보호교육, 유기동물 입양비 지원, 펫티켓 교실, 반려동물 행동교정 지원, 길고양이 중성화 및 급식소 설치 등 다양한 사업을 추진할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “동물복지를 위해 봉사해주시고 여러 방면으로 도움을 주시는 주민 여러분들께 항상 감사드린다”며 “주민들이 동물복지에 대해 서로 공감할 수 있도록 유기동물 구조와 치료는 물론 올바른 반려동물 문화 조성을 위한 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

