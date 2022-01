성남시, 3일마다 설 성수품 가격 조사…16개 품목

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 설 물가안정 대책 일환으로 다음 달 2일까지 사과, 배, 닭고기, 조기, 명태 등 16개 설 성수품 가격을 시 홈페이지를 통해 게시한다.

시민들이 설 성수품 가격을 손쉽게 비교해 저렴하게 장을 볼 수 있도록 하고, 유통점의 물가 인상 자율 통제를 유도하기 위한 취지다.

성남시는 이를 위해 물가 모니터 요원 51명을 관내 백화점, 대형할인매장, 전통시장 등 14곳에 파견해 해당 품목의 수요ㆍ공급ㆍ가격 상황을 점검한다.

시는 각 매장의 농ㆍ축ㆍ수산물 가격 동향을 3일 간격으로 업그레이드해 시 홈페이지에 올린다.

시는 아울러 불공정 거래 행위 감시를 위해 시청 관계 부서와 소비자 단체, 축산물 감시원 등으로 3개 점검반(20명)을 꾸려 대형할인점, 전통시장 등 27곳을 불시에 방문해 가격표시제 미이행, 표시요금 초과 징수, 사재기, 담합행위 등도 살핀다.

위반 행위는 경중에 따라 현지 시정조치, 과태료 부과, 공정거래위원회 통보 등의 조치가 취해진다.

이와 함께 설 연휴 코로나19 재확산 방지를 위해 업소 종사자와 이용자의 마스크 착용 등 예방수칙 준수도 홍보한다.

