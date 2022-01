尹, 평택 소방관 빈소 비공개 일정→이준석 '전기차' 타고 이동 (종합)

이 대표 전격 제안에

윤, 화답 제스처

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 6일 비공개 일정이었던 순직 소방관 조문을 이준석 대표와 함께 했다. 윤 후보는 원래 경기 평택에서 순직한 소방관 장례식장을 언론에 알리지 않고 다녀올 계획이었다.

이양수 수석대변인은 이날 의원총회 후 기자들과 만나 "원래 후보께서 수행원 하고 둘만 비공개로 가시려고 한 건데 가신다고 하니까 이 대표가 내가 모시고 가겠다 공개 제안을 했다"고 설명했다.

이 대표는 이날 의총에서 윤 후보와 화해 후 "오늘 후보님이 의총 직후 평택에 가시는 일정이 있는 것으로 안다"며 "제가 국민의힘 대표로서, 그리고 택시 운전 면허증을 가진 사람으로서 후보님을 손님으로 모셔도 되겠습니까"라고 물었다. 이에 윤 후보가 자리에서 벌떡 일어나 엄지손가락을 세워 보이자 이 대표는 "이렇게 쉬운 걸 말입니다"라고 말했다.

이 대표는 출퇴근용으로 써오던 전기차 아이오닉에 윤 후보를 태우고 출발했다. 뒷자리에는 김기현 원내대표와 권영세 사무총장이 자리했다.

