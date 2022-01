윤석열 "나도 '삼프로TV' 어떤 곳인지 정확히 모르고 간 것"

김종인 전 총괄선대위원장 '패싱' 지적에 해명

"금융시장, 시장경제 등 생각 얘기하면 된다고 해 참석"

[아시아경제 임주형 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 지난해 경제 전문 유튜브 채널 '삼프로TV'에 출연한 것에 대해 "어떤 데인지 정확히 모르고 한 것"이라고 말했다. 김종인 전 총괄선거대책위원장이 "윤 후보의 삼프로TV 출연 사실을 전혀 몰랐다"고 지적한 것에 대한 설명이다.

윤 후보는 6일 서울 여의도 국회 의원총회 도중 기자들과 만난 자리에서 '김종인 전 위원장이 삼프로TV 출연과 관련해 패싱됐다고 주장한다'는 질문에 대해 "(삼프로TV가) 어떤 데인지 정확히 모르고 갔다"라며 "주식시장이라든가 우리나라 금융시장, 시장 경제에 대해 가진 생각을 얘기하면 된다고 해서 참석한 것"이라고 답했다.

삼프로TV는 지난달 25일 윤 후보와의 인터뷰 영상을 공개한 바 있다. 당시 윤 후보는 △다주택자 세제 합리화 △분양가 상한제 △종합부동산세 등 여러 경제 현안에 대한 견해를 밝혔다.

그런가 하면 '대선 토론 무용론'을 주장해 논란을 빚기도 했다. 윤 후보는 "정부의 공식적인 최고 의사결정권자를 뽑고 그 사람의 사고방식을 검증해나가는 데 정책토론을 많이 하는 게 별 도움이 안 되는 것 같다"며 "토론을 하게 되면 결국은 이게 싸움밖에 안 나온다"라고 말했다.

이에 대해 이재명 더불어민주당 대선 후보는 "민주주의 정치의 본질을 이해하지 못한다"라며 "(윤 후보는) 사법관으로 평생 살아서 내 생각이 옳다면 그대로 하면 된다고 생각하는데, 이런 사고는 자칫하면 정말 독재로 갈 수 있다"라고 강하게 비판했다.

이와 관련해, 김 전 위원장은 6일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에서 "나는 (윤 후보가 삼프로TV에) 나가는 것도, 누가 준비하는 것인지도 몰랐다"라며 "그런 일을 한 달 가까이 보면서 도저히 이런 식으로 가서는 안 되겠다 싶었다"라고 말했다.

또 "윤 후보가 삼프로TV에 나갔을 때 제대로 준비가 안 된 상태였다"라며 "그 프로그램이 끝난 다음 아주 좋지 않은 여론이 형성됐다"라고 지적하기도 했다.

한편 김 전 위원장은 전날(5일) 총괄선대위원장직에서 자진 사퇴하겠다는 의사를 밝혔다. 이날 그는 한 매체와 통화에서 "(내가 선대위에) 억지로 끌려간 사람인데 미련을 가질 필요가 없다"라며 "선대위 개편은 대통령 당선을 위해 하자는 것인데, 뜻이 안 맞으면 헤어지는 것"이라고 말했다.

