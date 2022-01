청년보좌관 만난 윤석열 "여러분 비판은 미래 설계, 정책 직접 만들어 달라"

"대안 만드는 일에 여러분 적극 참여하도록 하겠다"

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 6일 청년보좌역들과 만난 자리에서 "어젠다를 선택하고 어떤 방식으로 문제를 풀지 대안을 만드는 일에 여러분이 적극 참여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

윤 후보는 이날 청년보좌역과 가진 '변화와 쇄신' 간담회에서 "여러분의 비판은 비판이 아니라 여러분 자신이 만들어 갈 미래에 대한 설계"라면서 적극적인 정책 제언을 당부했다.

그는 자신의 정치를 하는 이유에 대해 "범죄적 내로남불, 이권 카르텔의 약탈행위에 대해 국민 전체가 피해자가 됐다고 생각해서"라고 말하기도 했다.

윤 후보는 "정책본부에다가 신신당부 했으니까 정책본부에 소속 안 된 보좌역도 얘기하고 참석도 할 수 있게 하겠다"면서 "안 받아주면 후보방으로 직접 해달라"고 당부하기도 했다.

청년들에게 쓴소리도 가감 없이 해달라고 주문했다. 윤 후보는 "선대기구 안에서도 나이 더 많고 경륜이 더 있단 분들이 엉뚱한 소리를 하면 비서실에 얘기를 해달라"면서 "아무리 바빠도 보좌역은 직접 면담하겠다"고 말했다.

전날 전화 연결로 열었던 청년 간담회에 대해서도 사과했다.

