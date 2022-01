김종인 "윤석열 '삼프로TV' 출연 전혀 몰라…도저히 안 되겠다 싶더라"

"유튜브 방송 출연 당시 제대로 준비 안 된 상태"

"선대위 운영 효율 떨어져 개편 하자고 했던 것"

[아시아경제 임주형 기자] 김종인 전 국민의힘 총괄선거대책위원장이 당 선대위 전격 개편을 추진했던 이유 중 하나로 윤석열 대선 후보의 '유튜브 채널 삼프로TV' 출연을 언급했다.

김 전 위원장은 6일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연한 자리에서 "윤 후보가 '삼프로TV'에 나갔는데 제대로 준비가 안 된 상태여서 그 프로그램이 끝난 다음 아주 좋지 않은 여론이 형성됐다"고 말했다.

이어 "나는 (윤 후보가 그 프로그램에) 나가는 것도, 누가 준비하는 것인지도 몰랐다"라며 "그런 일을 지난 한 달 가까이 보면서 도저히 이런 식으로 가서는 안 되겠다 싶었다. 후보와 몇 차례 의논도 했었다"라고 덧붙였다.

그러면서 "비서실과 그때 있었던 종합상황실을 합쳐 종합상황실에서 (선거 운동을) 관리하려 했지만 잘 안 됐다"라며 "그래서 근본적인 조직 변화를 가져오지 않으면 안 되겠다 싶어 조직 개편을 하자고 말했던 것"이라고 설명했다.

김 전 위원장은 자신이 참여하기 전에 이미 국민의힘 선대위 구조가 다 만들어진 상황이었기 때문에 관리 효율성이 떨어졌다고 지적했다. 그는 "조직 자체가 융합돼서 움직이지 않았다. 운영 자체의 효율이 떨어질 수밖에 없었다"라며 "조직 자체가 제대로 기능을 발휘할 수 있도록 재편성돼야 한다는 의미에서 내가 조직 개편을 하자고 했던 것"이라고 거듭 강조했다.

앞서 윤 후보는 지난달 25일 경제 관련 유튜브 채널 '삼프로TV'에 출연했다. 당시 그는 이 자리에서 이른바 '대선 토론 무용론'을 주장해 논란을 빚은 바 있다.

윤 후보는 "정부의 공식적인 최고 의사결정권자를 뽑고 그 사람의 사고방식을 검증해나가는 데 정책토론을 많이 하는 게 별 도움이 안 되는 것 같다"며 "토론을 하게 되면 결국은 이게 싸움밖에 안 나온다"라고 말했다.

이에 대해 이재명 더불어민주당 대선 후보는 "민주주의 정치의 본질을 이해하지 못한 발언"이라며 즉각 비판했다.

한편, 김 전 위원장은 5일 총괄선대위원장직을 스스로 내려놓겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 이날 '연합뉴스'와 통화에서 "선대위 개편을 대통령 당선을 위해 하자는 것인데, 쿠데타니, 상왕이니 이딴 소리를 하고 뜻이 안 맞으면 헤어지는 것"이라고 말했다.

이어 "(내가 선대위에) 억지로 끌려간 사람"이라며 "미련을 가질 필요가 없다"라고 덧붙였다.

김 전 위원장은 윤 후보를 향해 쓴소리하기도 했다. 그는 "윤 후보가 대통령이 되면 나라를 어떻게 해야 하겠다는 비전이 보이지 않으니 지금까지 이렇게 헤매는 것"이라며 "별의 순간이 왔으면 제대로 잡아야 하는 데 이런 사태가 발생을 했다"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr