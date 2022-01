▶이 진(경남대학교 명예교수) 씨 별세, 이재민(유진학원장) 재우(대신증권 홀세일부문장 전무) 은경 은영 부친상, 안용모(모피코냉장 대표) 이창욱(서울성모병원 정신건강의학과 교수) 장인상, 김숙정(마산 에이프릴어학원장) 김영신(교보증권 투자솔루션2부장) 시부상= 발인 8일 오전 8시, 경남 마산의료원 장례식장 201호실, (055) 249-1000

