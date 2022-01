[아시아경제 온라인이슈팀] 댄서 노제가 시크한 미모를 자랑했다.

최근 노제는 자신의 인스타그램 계정에 "먼저 모든 팬 여러분, PD님, 작가님, 대표님, 스태프언니 동생들 그리고 웨이비, 스우파 댄서분들 많이 감사하고 사랑합니다. 잘 이끌어주신 덕분에 너무나도 벅찬 순간을 기록할 수 있었습니다. 끝이 아니라 이제 시작이다!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 노제는 윤기나는 긴 생머리를 늘어뜨린채 검은색 크롭쟈켓 차림으로 포즈를 취하고 있다.

한편 노제는 '스트릿댄스 걸스 파이터'(스걸파)의 마스터로 출연했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr