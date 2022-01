기관 매도세에…코스피 2924선으로 밀려

코스닥, 2%대 낙폭 나타내

[아시아경제 공병선 기자] 코스피와 코스닥 모두에서 기관이 매도세를 나타내고 있다. 코로나19 확산 이후 상승세였던 카카오게임즈 등 게임주들은 특히 급락했다.

6일 오후 2시8분 기준 코스피는 전일 대비 1.00%(29.68포인트) 하락한 2924.29를 기록했다. 이날 하락 출발한 이후 계속 부진하다.

기관의 매도세가 거세다. 기관은 1938억원을 순매도했다. 개인과 외국인은 각각 1396억원, 464억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 서비스업의 낙폭은 3.27%로 가장 컸다. 이어 의약품(-2.76%), 증권(-1.77%), 섬유의복(-1.62%), 비금속광물(-1.34%) 등 순이었다. 철강금속(3.39%), 건설업(1.88%), 운수장비(1.88%), 보험(0.53%), 화학(0.28%) 등 순으로는 상승했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 100,000 전일대비 5,500 등락률 -5.21% 거래량 6,395,405 전일가 105,500 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 한네트" 입수매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선[특징주] 美기술주 하락에 NAVER·카카오 주가↓ close 의 하락폭은 5.21%로 가장 컸다. 이어 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 340,000 전일대비 15,000 등락률 -4.23% 거래량 1,084,277 전일가 355,000 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선[특징주] 美기술주 하락에 NAVER·카카오 주가↓팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세 close (-4.65%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 837,000 전일대비 24,000 등락률 -2.79% 거래량 67,031 전일가 861,000 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (-2.21%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,000 전일대비 400 등락률 -0.52% 거래량 10,841,312 전일가 77,400 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] 해외 관람객도 사로잡은 삼성전자 '비스포크 홈'[CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다또 크게 터진다! “대선주자” 관련 숨겨진 황금株 close (-0.52%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 646,000 전일대비 2,000 등락률 -0.31% 거래량 204,246 전일가 648,000 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-0.31%) 순이었다. POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 11,000 등락률 +3.72% 거래량 953,566 전일가 295,500 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선포스코, 철강사 세계 최초 'VBA' 가입…'기업시민'으로 글로벌 ESG 주도"자사주 소각하고, 배당 늘리고" 주주달래기 나선 포스코 close (4.40%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 690,000 전일대비 26,000 등락률 +3.92% 거래량 584,945 전일가 664,000 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세LG화학, 고형암·혈액암 치료 면역항암제 개발 박차 close (3.01%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 2,000 등락률 +0.94% 거래량 750,809 전일가 213,500 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (0.94%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,063,994 전일가 125,500 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 [CES2022] "40%도 안 되는 듯"…반토막난 행사장, 韓기업이 채운다매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세 close (0.40%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 1,559,431 전일가 85,900 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (0.23%) 순으로는 상승했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 2.71%(27.40포인트) 하락한 982.22를 기록했다. 이날 오전 9시41분 1003.01까지 오르는 등 장 초반 1000선을 회복하기도 했지만 다시 급락했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 1235억원, 2075억원을 순매도했다. 개인은 3456억원을 순매수했다.

거의 모든 업종이 하락했다. 디지털콘텐츠의 하락폭은 8.35%로 가장 컸다. 이어 IT S/W & SVC(-6.00%), 오락·문화(-4.37%), 소프트웨어(-3.53%), 의료·정밀 기기(-3.08%) 등 순으로 떨어졌다. 컴퓨터서비스(2.60%), 정보기기(0.55%), 통신서비스(0.16%) 등 순으로는 상승했다.

모든 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 74,400 전일대비 12,000 등락률 -13.89% 거래량 3,687,219 전일가 86,400 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선[특징주]카카오게임, 실적 우려에 10% 넘게 급락 팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세 close 의 하락폭은 13.54%로 가장 컸다. 이어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 139,900 전일대비 16,700 등락률 -10.66% 거래량 2,196,877 전일가 156,600 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (-10.98%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 117,200 전일대비 8,600 등락률 -6.84% 거래량 979,475 전일가 125,800 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세국내 증시, 美금리 인상·환율 상승 부담에 약세..."당분간 지지부진 흐름 불가피" close (-7.47%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 109,100 전일대비 5,700 등락률 -4.97% 거래량 203,151 전일가 114,800 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-4.70%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,800 전일대비 850 등락률 -2.38% 거래량 541,214 전일가 35,650 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓ close (-3.09%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 74,100 전일대비 2,300 등락률 -3.01% 거래량 850,103 전일가 76,400 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (-2.88%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 308,600 전일대비 8,800 등락률 -2.77% 거래량 63,814 전일가 317,400 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감 close (-2.46%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 454,400 전일대비 11,100 등락률 -2.38% 거래량 176,849 전일가 465,500 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (-2.17%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 138,200 전일대비 1,800 등락률 -1.29% 거래량 59,075 전일가 140,000 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감“주 4.5일 근무” CJ ENM, 매주 금요일 자율적 외부활동 'B.I+' 시행 close (-1.57%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 197,100 전일대비 1,300 등락률 -0.66% 거래량 486,349 전일가 198,400 2022.01.06 14:49 장중(20분지연) 관련기사 매파 짙어진 美 Fed에 국내 증시 '휘청'…코스피 2948선팔아치우는 개인…코스피 장 초반 약세강달러·美금리 상승 영향...코스피 '2950선' 하락 마감 close (-0.55%) 순이었다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr