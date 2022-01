비케이탑스 "상장폐지설…사실무근"

[아시아경제 유현석 기자] 비케이탑스는 상장폐지 루머에 대해 사실 무근이라고 6일 밝혔다.

비케이탑스 관계자는 "매출과 자본상황 등을 고려했을 때 상장 유지 조건에 문제가 없다"며 "최근 공시한 150억원 규모의 유상증자를 통해 메타버스 등 신규사업 진출 및 흑자전환에 박차를 가할 것"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr