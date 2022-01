광주은행, 제11기 대학생 홍보대사 해단식 가져

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 본점에서 광주은행 대학생 홍보대사 해단식을 개최했다고 밝혔다.

2008년부터 시작해 11기를 맞이한 광주은행 대학생 홍보대사는 지난해 5월부터 7개월동안 코로나19 거리두기 방역지침을 준수하며 광주은행 브랜드 홍보와 유스(Youth)고객과의 소통, 다양한 사회공헌활동 등에 참여했으며, SNS와 유튜브를 통해 언택트 시대를 대응하는 온라인 홍보활동을 펼쳤다.

이번 광주은행 대학생 홍보대사 11기 활동을 통해 대학생 홍보대사들은 결손가정 및 소외계층 방문·토마토 농가·코로나19 의료진 응원꾸러미·광주천 푸른산책길 만들기 봉사활동과 전통시장 장보기 행사, 지역아동센터 금융교육, 대학교 홍보활동 등 총 35회의 다양한 사회공헌 및 홍보활동을 진행했다.

해단식에서는 대학생 홍보대사들의 활동을 담은 영상을 시청하고 소감을 발표하는 시간을 가졌으며, 수료증을 비롯한 우수팀, 우수 홍보대사를 시상했다.

송종욱 광주은행장은 “앞으로도 진정성있는 금융지원 및 사회공헌활동을 통해 지역민과 고객님들께 인생의 금융 파트너로 자리매김할 수 있도록 광주·전남 대표은행의 브랜드 이미지를 더욱 강화해 나가겠다”며 “더불어 지역 인재 육성을 위한 사회공헌활동 및 장학금 지원, 지역 인재 채용 등에 앞장서 기업의 사회적 책임에 최선을 다하겠다”고 말했다.

