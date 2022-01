산청군, 2021년 평생교육 문해교육 분야 유공 기관 선정

교육부 선정 경남 평생교육 공모사업 4년 연속 선정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 ‘2021년 평생교육 문해교육 분야’ 유공 기관으로 선정돼 부총리 겸 교육부 장관 기관 표창을 받았다고 6일 밝혔다.

산청군은 교육부 선정 평생학습 도시이자 경남 평생교육 공모사업에 4년 연속(2021년 기준) 선정됐다.

여기에 교육부 주최, 국가평생교육진흥원이 주관하는 ‘검정고시 프로그램 운영지원사업’과 ‘성인 문해교육 지원사업’에도 3년 연속 선정된 바 있다.

군은 해당 공모 선정으로 국비 6800만원을 확보, 성인 문해 교육 저변을 확대하고 있다.

지난해부터는 경남도교육청의 문해교육 전문기관으로 지정돼 어르신들의 ‘만학의 꿈’을 이루기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

군은 어르신 등 지역 내 성인 문해교육 수요자가 많다는 점에 주목해 지난 2017년부터 매해 150~200여 명의 지역민을 대상으로 찾아가는 성인 문해교실을 운영하고 있다.

기초 문해교육과 함께 검정고시 대비 프로그램, 초등학력 인정 교실 등 다양한 문해교육 사업을 추진하고 있다.

군 관계자는 “꾸준한 성인문해교실 운영으로 뒤늦게 글을 배우기 시작한 어르신들이 전국 성인 문해교육 시화전에서, 많은 상을 받는 등 가슴 뿌듯한 일이 많았다”며 “앞으로도 어르신들이 ‘만학의 꿈’을 이루실 수 있도록 돕는 것은 물론 주민 맞춤형 평생교육 프로그램을 개발·운영해 산청 주민이라면 남녀노소 누구나 평생교육을 누리고 배울 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편 이번 표창은 교육부 주관으로 문해교육 지원 및 활성화에 이바지한 공이 있는 전국 기관·단체를 선정해 문해교육 종사자의 사기를 진작하고 우수사례를 발굴·전파하기 위해 수여한다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr