롯데푸드, 통등심 그대로 넣은 '쉐푸드 고기통교자' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드가 지난해 4월 증축 완료한 김천공장의 신규 가정간편식(HMR)라인을 활용한 만두 신제품을 출시한다.

롯데푸드는 '쉐푸드 고기통교자'를 선보인다고 6일 밝혔다. 갈지 않은 통등심으로 고기 본연의 식감과 육즙을 살린 제품이다.

10㎜로 깍둑썰기한 통등심을 그대로 넣어 고기 본연의 식감과 육즙을 높였다. 돈육 함량 40% 이상으로 시중에 판매되는 만두 중 최고 수준이다. 만두소 비율(만두에서 내용물인 만두소가 차지하는 비율)도 약 76%로 속재료를 꽉 채웠다.

통등심의 식감과 풍미를 살리기 위해 진공숙성 기술을 사용했다. 국내산 통 등심육을 12시간 동안 소스와 향신료에 진공숙성해, 더욱 부드럽고 육즙 가득한 식감을 느낄 수 있다. 이 숙성 기술은 햄·소시지를 생산하는 롯데푸드 김천공장의 40년 노하우와 육가공 설비를 활용한 것이다.

0.8㎜의 만두피는 찌기, 굽기, 에어프라잉, 국에 넣기 등 다양한 조리법에도 즐길 수 있다. 제품의 배합을 개발하는 과정에서 롯데중앙연구소의 만두 담당 연구원은 최적의 맛과 반죽의 밸런스를 찾기 위해 5000개 이상의 만두를 손으로 빚었다.

한편, 롯데푸드는 김천공장에 930억원을 투자해 지난해 4월 HMR라인을 새롭게 증축했다. 이 라인을 활용해 지난해 8월 '쉐푸드 통돈까스'를 선보인데 이어 원물감을 강조한 차별화 제품들을 차례로 선보이고 있다. 또 배우 김우빈을 모델로 TV CF를 집행하는 등 마케팅에도 박차를 가하고 있다. 올해도 '쉐푸드 김치통교자'를 추가로 선보이는 등 제품라인을 확대할 예정이다.

롯데푸드 관계자는 “쉐푸드 통교자는 원물감을 극대화하면서 전체 재료의 조화까지 고려한 제품”이라며 “만두 시장에서 통 원물 식감이라는 새로운 트렌드를 이끌도록 하겠다”고 말했다

