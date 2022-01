경기도, 풀무원 푸드머스와 상생협력

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 풀무원 계열 식자재 유통기업 ㈜풀무원푸드머스와 상생협약을 체결했다.

경기도는 5일 수원 경기도청에서 도 생산 우수 농식품 사용 확대를 위해 ㈜풀무원푸드머스와 상생협력 업무협약을 맺었다고 6일 밝혔다.

두 기관은 이날 협약에 따라 ▲어린이집ㆍ학교ㆍ산업체ㆍ복지분야 급식시설 등에 도 생산 우수 농식품 사용 확대 ▲도 생산 우수 농식품 정보 제공 및 안정 공급 ▲G마크 인증 제도 교육ㆍ홍보 등의 분야에서 협력하게 된다. 두 기관은 이를 위해 실무협의회를 구성해 세부 협력방안을 논의할 계획이다.

이날 협약은 G마크ㆍ친환경 등 도 생산 우수 농식품의 대규모 판로 확보와 소비자 인지도 제고라는 도의 목적과 최근 급부상하는 경영 트렌드인 ESG(친환경ㆍ사회공헌ㆍ지배구조 개선) 경영 실천과 친환경 등 우수 식자재 취급 비중을 높이려는 ㈜푸드머스의 의지가 맞아 성사됐다.

박성후 ㈜푸드머스 부사장은 "최초로 추진하게 된 광역지자체와의 협약을 계기로 고품질 안전 식자재에 대한 소비자 수요를 충족시키고 경기도 생산 우수 농식품을 널리 알리는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

김충범 도 농정해양국장은 "이번 상생협약으로 ㈜푸드머스와 체계적인 협력체계를 구축해 지속 가능한 성과를 창출하는 등 농업-기업 간 우수 협력 모델로 자리잡길 바란다"며 "앞으로도 도 생산 우수 농식품에 대한 판로 확대와 우수 식품 인증 제도 활성화 등 다양한 분야에서 민간기업과의 협업을 지속적으로 확대하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr