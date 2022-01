이준석 "安과 단일화? '2030 지지층 재확보'가 더 중요"

[아시아경제 권서영 기자] 이준석 국민의힘 대표가 윤석열 국민의힘 대선후보와 안철수 국민의당 대선후보의 단일화에 부정적인 의견을 드러냈다.

2일 이 대표는 MBN과의 인터뷰에서 "단일화 없이도 세대포위론과 세대결합론을 위해 정확한 전술을 구사하면 윤 후보가 지지층을 다시 흡수할 수 있을 것"이라며 이같이 밝혔다. 이 대표가 언급한 세대포위론이란 국민의힘이 2030 세대의 지지를 확보함으로써 그 부모 세대의 지지를 함께 끌어내는 전략을 뜻한다.

이 대표는 "안 후보의 지지층이 일시적으로 2030에서 확장되는 것처럼 보이는 것은 2030이 윤 후보에게 불만이 있기 때문"이라며 "역설적으로, 윤 후보로 단일화를 하더라도 안 후보에게 갔던 지지율이 윤 후보에게 오겠냐"고 반문했다. 이어 "2030 지지층은 2021년 내내 국민의힘과 견고하게 결합해 있었다"면서도 "이해할 수 없는 인재 영입과 '2030은 집토끼'라는 윤핵관(윤 후보 측 핵심 관계자)들의 전략에 의해 (2030 지지층이) 완전 초토화된 정도가 아니라 우리 후보를 반대하는 설득마저 하고 있다"고 우려했다.

이 대표는 "우리가 안 후보를 당연히 이길 수 있고, 지지율도 흡수할 수 있다는 것이 전제되어야 단일화가 가능하다"며 "한 달 전만 해도 안 후보가 필요하지 않은 상황이었다", "갑자기 선거에서 지기 싫어서 단일화를 한다는 것은 말도 안 되는 전략"이라고 꼬집었다. 그는 "지난 한 달을 복기하면서 무엇이 잘못됐는지 반성하고 짚어본 다음 단일화를 하든 통합을 하든 해야 한다"며 "누수에 대한 대책 없이 산술적 합을 할 생각을 하고 있으니, 국민이 바보도 아니고 이를 지지하기 어려운 것"이라고 비판의 목소리를 높였다.

이날 이 대표는 선대위 복귀와 관련해 "전혀 합류할 생각이 없다. 권한이 없는 자리에 앉아있는 것은 불명예"라며 선을 긋기도 했다. 또 윤 후보의 지지율 하락세에 관해서는 "한 달 사이에 후보 지지율이 15% 포인트 남짓 빠졌다고 하면 누군가는 책임을 져야 한다"며 "그런데 아무도 이게 문제라 얘기하지 않고 책임을 지지 않으니 그 책임이 모두 후보한테 가는 것"이라고 진단했다.

이 대표는 "원래 선대위는 선거 과정 중에 두세 번씩 재구성된다. 지금 해도 된다"며 "선거 열흘 앞두고도 고칠 것은 고쳐야 한다"고 강조했다. 이어 남은 지지율 변수에 대해서는 이재명 더불어민주당 대선후보와의 TV 토론을 꼽으며 "우리 국민의 기대치를 웃도는 정책 이해도나 토론 실력을 보여주면 낙승할 것이고, 그보다 못한 모습을 보여주면 어려운 선거를 치를 것"이라고 예측하기도 했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr