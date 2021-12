[신년사]윤대희 신보 이사장 "경제활력 복원과 혁신성장 지원 매진"

[아시아경제 이광호 기자]윤대희 신용보증기금 이사장은 31일 "완전한 경제 정상화를 뒷받침하기 위해 경제활력 복원과 혁신성장 지원에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

윤 이사장은 이날 신년사를 통해 "대내외 불확실성이 지속되는 가운데 코로나 위기를 완전하게 극복하고, 경제가 역동적으로 성장할 수 있도록 적극적인 금융지원이 필요하다"며 이같이 말했다.

윤 이사장은 이를 위해 보증총량을 80조3000억으로 설정해 확장적 보증 기조를 유지할 방침이다.

윤 이사장은 "특히 수출기업, 뉴딜분야 등 중점정책부문에 대해서는 전년 계획 대비 2조원 확대한 50조5000억원의 보증을 공급하고, 미래차·시스템반도체·바이오헬스 등 빅3 분야 소부장 산업과 K-콘텐츠를 미래 주력산업으로 육성하기 위한 지원을 확대할 것"이라고 강조했다.

그러면서 "벤처·스타트업의 유니콘 기업으로의 성장과 우수 기술·지식재산의 사업화를 촉진하기 위해 한층 강화된 프로그램도 마련할 예정"이라고 덧붙였다.

윤 이사장은 빅데이터 플랫폼 활성화와 디지털 혁신을 통해 한 차원 높은 수준의 고객가치를 창출하겠다는 뜻도 밝혔다.

윤 이사장은 "디지털혁신 전담조직을 구성해 디지털 전환을 속도감 있게 추진하고, 인공지능 기반 '기업분석시스템'과 금융 이력이 부족한 기업을 위한 '대안 신용평가' 등 빅데이터와 디지털 중심의 고객 친화적 금융서비스를 확대하겠다"고 피력했다.

아울러 "중소기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 도입을 돕기 위해 저탄소 사업전환, 신·재생에너지 사용에 필요한 자금을 적극 지원하고, 다양한 금융 인센티브와 컨설팅 등 비금융지원을 강화하는 한편, '사회적경제기업 평가모형'의 활용 확대를 통해 사회적금융을 더욱 활성화하겠다"고 말했다.

윤 이사장은 끝으로 "임직원 모두가 변화의 창조자라는 자세로 과감하게 도전해 중소기업의 경쟁력 향상과 지속성장을 뒷받침하기 위한 신용보증기금의 역할을 더욱 확대하자"고 당부했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr