[신년사]문성현 경사노위 위원장 "다음 정부, 기후위기·디지털전환 대전환 대응노력"

"양극화 해소 구체적 방안 마련 못해 아쉬워"



"중대재해 노사 공동 산업안전시스템 마련"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 문성현 대통령 직속 경제사회노동위원회 위원장은 31일 "'양극화 해소와 고용+위원회'가 양극화 해소를 위한 노사정의 구체적인 실천방안을 마련하지 못한 채 끝나서 아쉽다"며 "다가올 기후위기, 디지털 전환 등 대전환에 대응하기 위해 다음 정부도 노사정이 지혜를 모아야 할 것"이라고 강조했다.

문 위원장은 "청년, 여성, 비정규직, 소상공인 위원회 등 계층별 위원회에선 위기와 변화의 시기에 더 어려움을 겪을 수 있는 미조직 계층의 목소리를 사회적 대화란 틀로 담아내려고 노력했다"며 "상대적으로 산업재해율이 높은 어선원 노동자의 산업안전 환경 개선을 위해 발족한 ‘어선원고용노동환경개선위원회’는 노사정이 1년간 논의를 통해 어선원 맞춤 선내 안전보건 법제도 마련에 합의했다"고 돌아봤다.

그는 "'중대재해 예방을 위한 산업안전보건위원회'는 중대재해처벌법 시행에 앞서 산업현장의 안전상황을 점검하고 산업재해가 발생하지 않도록 노사 공동 산업안전시스템을 마련하고 정부가 지원하도록 하고자 한다"며 "'공무원노사관계위원회'에서는 국제노동기구(ILO) 핵심협약 비준에 따른 공무원 노사관계 개선방안을 논의할 예정"이라고 설명했다.

문 위원장은 양극화 해소 등 평소 강조해 온 부문에서 아쉬움이 있었다고 털어놓기도 했다. 그는 "다만 '양극화 해소와 고용+위원회'가 양극화 해소를 위한 구체적인 실천방안을 마련하지 못한 채 종료해 아쉽다"며 "노사정이 사회적 대화의 장에 참여해 함께 대안을 마련하고자 노력했다는 점에서 의미가 있다고 생각한다"고 말했다.

그는 "다음 정부에서도 사회적 대화가 지속되도록 '플랫폼산업위원회', '기후위기와 산업·노동 전환 연구회', '고령사회대응연구회'를 운영하면서 기후위기, 디지털 전환, 고령화란 대전환에 대비하고 있다"며 "앞으로 다가올 대전환에 대응하기 위해 다음 정부에서도 노사정 모두 머리를 맞대고 지혜를 모아야 할 것"이라고 당부했다.

이어 "코로나19 감염자가 늘어 사회적 거리두기가 강화되고 물가가 오를 것으로 예상되는 등 여전히 경제적 불확실성이 큰 가운데에서도 정부가 '민생경제 활성화'를 위해 최선을 다하고 있는 만큼 경사노위도 적극 대응해 나갈 것"이라고 했다.

