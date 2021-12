'아듀 2021' 용마산에서 맞은 일몰

서울 중랑구 용마산 정상에서 바라본 도심 하늘에 신축년을 밝혔던 해가 저물어가고 있다. 부동산 가격 폭등, 코스피 3000시대, 지구촌 달군 K-컬처, 누리호 첫 발사, 코로나19 변이 바이러스로 일상 회복 중단 등 다사다난했던 한 해였다. 새해에는 큰 바다를 향해 나아가는 강줄기처럼 더 나은 세상으로 나아가는 대한민국이 되기를 바란다.

문호남 기자 munonam@asiae.co.kr