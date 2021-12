풀무원, 재중 한국 사회공헌활동 모범기업으로 첫 선정

[아시아경제 이승진 기자] 풀무원은 풀무원의 중국법인 ‘푸메이뚜어식품’이 중국 베이징 소재 주중대한민국대사관에서 열린 ‘2021 기업사회책임(CSR) 대회’에서 중국 내 사회공헌 성과를 인정받아 녹색발전 부문 우수상을 수상했다고 31일 밝혔다.

‘2021 기업사회책임 대회’는 주중한국대사관이 주관하고 중국한국상회와 코트라(대한무역투자진흥공사)가 함께 개최하는 행사로, 재중 한국 기업의 CSR 활동을 격려하고 양국 기업의 CSR 우수사례를 공유하는 자리다. 올해 행사에는 장하성 주중대사를 비롯해 푸메이뚜어식품 두진우 대표, 한중 유관기관 인사, 각 수상기업 대표자 등이 참석했다.

이번 시상은 한중 양국의 CSR 전문가로 구성된 평가위원회에서 1년간 한국 기업들의 중국 내 CSR 활동을 심사해 녹색발전, 지역공헌, 포용성장 3개 부문으로 나누어 총 21개사를 모범 기업으로 선정했다.

풀무원 중국법인 ‘푸메이뚜어식품’은 이번 시상에서 푸메이뚜어식품 북경 공장의 ‘친환경 오수처리시설 확장사업’ 성과를 인정받아 녹색발전 부문 우수상을 수상했다.

풀무원은 생태계에 영향을 미치는 부정적인 요인을 제거하기 위해 대규모 두부 생산 공장인 풀무원 북경 공장 내 대규모 오수처리 시설을 설치해 관리하고 있다.

두부 공장은 공장의 특성상 물 사용이 많은 곳으로, 대량의 오수 배출 문제를 가지고 있다. 풀무원은 이러한 문제를 방지하기 위해 선진 기술의 오수처리 시설을 북경 공장에 설치하고, 철저한 친환경 폐수처리장 관리로 사회적 책임을 다하고 있다.

풀무원 북경공장은 추가 시설 투자를 통해 현재 일 500t 수준에서 내년 5월 일 1250t 수준으로 오수 처리 시설 수준을 늘려 공장 주변의 환경 오염 방지에 노력을 기울일 예정이다.

두진우 푸메이뚜어식품 대표는 “중국 내 사회공헌 성과를 인정받아 이번 ‘2021 기업사회책임(CSR)대회’에서 수상을 하게 돼 매우 영광스럽게 생각한다”며 “풀무원은 ‘사람과 자연을 함께 사랑하는 로하스기업’으로서 앞으로도 중국 지역 사회와 함께 상생해 나갈 수 있는 CSR 활동을 확대해 재중 기업으로서의 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

