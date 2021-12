◆대한주택건설협회

<전보>

▶회원사업본부 본부장(직무대리) 이청운 ▶서울특별시회 사무처장 김돈수 ▶부산광역시회 사무처장 최진우 ▶회원사업본부 교육사업부 부장 이유형 ▶회원사업본부 회원관리부 과장 박상건

류태민 기자 right@asiae.co.kr