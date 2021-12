이주열 한은 총재 신년사 "통화정책 완화 정도 적절히 조정하겠다"

소상공인·자영업자 지원 지속

"물가 오름세 길어질 가능성 살펴야"

CBDC 연구도 강화

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재가 경제 상황의 개선에 맞춰 통화정책의 완화 정도를 적절히 조정해 나가겠다고 밝혔다. 이 총재가 연일 금리 인상을 시사하면서, 한은 금융통화위원회가 오는 14일 금리를 인상할 것이라는 데 무게가 실린다. 아울러 각국의 통화정책 정상화 과정에서 발생할 수 있는 금융시장 불안도 적기에 대응하겠다는 입장이다.

이 총재는 31일 발표한 2022년 신년사를 통해 "완화 정도의 추가 조정 시기는 성장과 물가 흐름을 면밀히 점검하는 가운데, 금융 불균형 상황과 주요국 통화정책 변화의 영향을 함께 짚어가며 판단해야 할 것"이라고 밝혔다. 경제가 회복하면 이에 맞춰 금리 정상화 수순을 밟아가야 한다는 취지다.

다만 취약계층에 대해서는 지원을 이어가겠다는 입장이다. 이 총재는 "소상공인·자영업자 등 취약계층에 대한 선별적 지원을 당분간 유지하되, 지원 제도의 효율성을 제고해 나가면서 코로나 이후 상황을 대비한 중장기 개선방안도 함께 모색해야 한다"고 말했다.

이 총재는 최근 높은 오름세를 보이고 있는 물가에 대해서도 우려를 표했다. 이 총재는 "물가와 기대인플레이션이 상호작용해 물가 오름세가 예상보다 길어질 가능성은 없는지 잘 살펴봐야 한다"고 덧붙였다.

미국 연방준비제도(Fed) 등 주요국 중앙은행의 통화정책 방향에 따른 시장 충격도 최소화할 계획이다. 이 총재는 "미 연준 등 주요국 중앙은행들이 높아진 인플레이션 압력에 대응해 금리 인상을 이미 시작했거나 예고하고 있다"며 "국제금융시장의 가격변수와 자본유출입의 변동성이 증폭될 수 있다"고 강조했다. 그러면서 "불안 요인을 면밀히 모니터링하면서 필요시 시장안정화 조치를 적기에 시행해야 할 것"이라고 말했다.

이 총재는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC) 도입과 관련해선 "기술적·제도적 연구를 한층 더 강화해야 한다"며 "지급 결제 시스템의 안전성을 확보할 수 있도록 새로운 지급 서비스를 제공하는 빅테크 기업 등을 효과적으로 감시할 수 있는 체계를 구축해 나가야 한다"고 밝혔다.

한편 이 총재는 "디지털 전환, 글로벌 가치사슬 재편, 저탄소 경제로의 이행은 큰 도전으로 다가올 수 있지만, 정부와 민간이 함께 역량을 모아 슬기롭게 대처한다면 재도약의 기회가 될 수도 있을 것"이라고 밝혔다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr