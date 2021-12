서울시농수산식품공사 문영표 사장 후보자 인사청문 보고서 채택

강동길 서울시의회 서울농수산식품공사 사장 후보자 인사청문 특별위원장 문 후보자 다소 부족한 부분 있으나 청문 보고서 채택 밝혀...김인호 서울시의회 의장 보고 후 서울시로 이송

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 서울농수산식품공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회(위원장 강동길)는 29일 제2차 회의를 개최, 문영표 서울시농수산식품공사 사장 후보자에 대한 인사청문회를 진행, 다소 부족한 면이 있으나 청문보고서를 채택했다.

이날 특별위원회 위원들은 민간기업 출신인 사장 후보자의 과거 경력과 재산형성 및 거주이전 등 개인적인 문제부터 가락시장 시설현대화사업, 거래제도 개선, 친환경유통센터 운영 등 서울시농수산식품공사의 각종 현안에 대한 날카로운 질의로 후보자의 도덕성과 전문성 및 경영능력을 검증했다.

강동길 특별위원회 위원장은 “후보자는 공영도매시장 관리 및 운영분야에 대한 경험과 지식이 부족하다는 전문성 논란을 비롯해 시설현대화사업, 거래제도의 개선 등 공영도매시장의 각종 현안 문제들에 대한 해결 방안과 공공성에 대한 인식부족이 다소 미흡하다”고 지적했다. 하지만 “물류 및 유통 분야의 전문지식과 소통 능력을 바탕으로 가락시장 시설현대화사업, 거래제도 다양화 등의 현안문제를 해결하고 급변하는 유통환경 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것으로 판단하여 후보자의 인사청문 경과보고서를 채택했다”고 말했다.

또 “후보자가 서울시를 비롯한 수도권에 안전한 농수산 먹거리를 제공하는 지방공기업의 사장으로서 가락시장의 최대 현안인 시설현대화사업의 차질 없는 추진과 거래제도 개선을 통한 도매시장의 활성화, 친환경유통센터를 통한 안전한 급식재료의 공급 등을 성공적으로 수행할 수 있도록 최선을 다해줄 것”을 주문했다.

특별위원회에서 채택된 이번 인사청문 경과보고서는 김인호 서울시의회 의장에게 보고된 후 서울시로 이송될 예정이며, 서울시장은 문영표 후보자를 사장으로 임명할 계획이다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr