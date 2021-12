[신년사]박병홍 농진청장 "여건 맞게 특화작목 집중 육성…지역농업 활성화"

"재배·생산기술 향상→산업화·소비 확대…농가소득 향상 초점"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 박병홍 농촌진흥청장은 30일 내년 신년사를 통해 "지역농업을 활성화하기 위해 지역 특화작목을 선정하고 집중적으로 육성해 나가겠다"고 밝혔다.

박 청장은 "지역별 맞춤형으로 '안정재배·가공·체험'을 연계한 상품을 개발하고 지역 특상품으로 육성할 것"이라며 "품종 개발과 재배·생산기술 중심에서 벗어나 산업화와 소비 확대를 통한 농가소득 향상에 초점을 맞춘 정책을 추진할 것"이라고 강조했다.

그는 4차 산업혁명 기술을 접목한 디지털 농업기술 보급을 위해서도 노력하겠다고 했다. 그러면서 "표준화와 품질관리로 얻은 농업 데이터를 이용해 작물의 생육 단계별로 적용할 수 있는 최적의 인공지능 모델을 개발하고, 농경지 대부분을 차지하는 노지 농업의 지능화를 위한 기술도 보급할 것"이라고 말했다.

이어 농촌 인력부족 문제를 해소하기 위해 청년 농업인을 육성하고 밭 농업 기계 개발도 확대하겠다는 계획도 소개했다. 박 청장은 "청년 농업인이 기술창업 단계에서부터 영농 현장에 정착하기까지 전 주기에 걸친 지원체계를 구축할 것"이라며 "동시에 자율주행 기반의 농작업 기계를 개발해 노동력은 줄이고 생산성은 높일 것"이라고 했다.

아울러 저메탄 사료 등 탄소배출 저감기술을 개발해 농업 분야의 탄소중립 실행에 박차를 가하고, 기후변화에 따른 피해를 줄이기 위해 예측·경보 기술을 고도화하겠다고 덧붙였다. 박 청장은 "농촌진흥청은 내년에 개청 60주년을 맞는다"며 "농촌진흥 공직자 전원은 이를 새로운 도약의 계기로 삼아 자긍심을 갖고 농업의 미래를 열어갈 것"이라고 말했다.

