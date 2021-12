화순군, 탄소포인트제 참여세대에 ‘인센티브’ 지급

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 올해 상반기 에너지 절감액 1500만원을 탄소포인트제 참여세대에 인센티브로 지급했다고 30일 밝혔다.

탄소포인트제는 전기, 상수도, 도시가스 사용량 절감 실적에 따라 인센티브를 제공하는 전 국민 온실가스 감축 실천 프로그램이다.

현재 군에는 764세대가 탄소포인트제에 참여하고 있다.

탄소포인트는 과거 2년간의 월 평균 에너지 사용량과 현재 에너지 사용량을 비교해 감축률에 따라 지급된다.

절감액은 현금 또는 그린카트 포인트로 지급된다.

탄소포인트제 가입을 희망하는 가구는 탄소포인트제 누리집을 통해 가입하거나 환경과에 방문 또는 팩스로 신청하면 된다.

군 관계자는 “일상생활에서 탄소중립을 실천할 수 있는 탄소포인트제에 참여해 인센티브도 받고 온실가스 감축에도 동참하길 바란다”고 말했다.

자세한 사항은 화순군 환경과로 문의하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr