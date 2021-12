삼성-LG, 美 프리미엄 가전시장서 '차별화' 맞불

삼성전자, 대용량 4도어 등 비스포크 냉장고 라인업 확대

LG전자, 美 소비자에 맞춘 '씽큐 레시피' 서비스 소개

[아시아경제 이혜영 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,243,139 전일가 78,800 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 가 나란히 차별화 된 제품과 서비스를 내놓고 북미 프리미엄 가전 시장 공략 강화에 나섰다. 글로벌 최대 가전 시장인 미국의 소비자들을 대상으로 ‘맞춤형 고객 경험’을 강화해 점유율을 확대해 가겠다는 구상이다.

◆ 삼성, ‘비스포크’ 라인업 확대 = 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,243,139 전일가 78,800 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 미국에서 맞춤형 가전인 ‘비스포크(BESPOKE)’를 본격 확대한다고 30일 밝혔다. 올해 ‘당신에게 맞는 냉장고를 디자인하라(Designed for you, by you)’는 콘셉트로 미국 시장에 비스포크 냉장고를 첫 선보인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,243,139 전일가 78,800 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 2년차에 돌입하는 내년부터 소비자 선호도가 높은 대용량 라인업을 늘려 현지 전략을 더욱 강화한다는 전략이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,243,139 전일가 78,800 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 올해 미국 시장에 1도어, 상냉장·하냉동, 4도어 타입 비스포크 냉장고를 소개한 데 이어 내년부터는 4도어(프렌치도어), 3도어, 패밀리허브 등 3가지 모델을 추가로 선보인다. 소비자 취향에 따라 도어 패널을 교체할 수 있고 국내외에서 호평 받아 온 냉각 기술과 편의 기능을 대거 탑재했다.

‘베버리지 센터’를 냉장고 내부로 넣어 외부로부터의 오염을 최소화 해 위생적인 물 보관이 가능하고, ‘듀얼 오토 아이스 메이커’로 두 가지 형태의 얼음을 만들 수 있도록 했다. 또 최신 단열 기술을 적용해 식재료에 따라 최적의 온도로 보관이 가능한 ‘플렉스 존’, 냉장실과 냉동실을 독립적으로 냉각하는 ‘트윈 쿨링 플러스’ 등도 적용됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,243,139 전일가 78,800 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 올해 하반기 냉장고, 오븐레인지, 전자레인지, 식기세척기 등으로 구성된 ‘비스포크 키친 패키지’를 출시한데 이어 내년에는 무선청소기 ‘비스포크 제트(BESPOKE JET)’ 등 리빙 제품까지 추가해 ‘비스포크 홈’을 본격 선보일 예정이다.

양혜순 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 5,243,139 전일가 78,800 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 대한상의 1월 4일 '신년 인사회'…최태원, 회장 자격 첫 참석폴더블폰 대중화 이끈 삼성 "갤럭시Z 판매량 전년 4배 ↑"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 생활가전사업부 부사장은 "맞춤화, 모듈화, 세련된 디자인을 기반으로 한 비스포크 가전의 가치를 미국시장에 본격 전파할 것"이라며 "비스포크 가전이 미국에서도 새로운 기준으로 자리잡을 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

◆ LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close , 똑똑한 ‘씽큐 레시피’ 소개 = LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 는 미국에서 스마트홈 플랫폼 LG 씽큐(LG ThinQ)의 스마트 키친 기능을 강화한 ‘씽큐 레시피’ 서비스를 선보인다.

고객은 오븐이나 전자레인지 등에 연동된 LG 씽큐 앱 레시피에 접속해 ▲다양한 레시피 확인 ▲조리법 원격 전송 ▲식단 계획 작성 ▲식재료 구매 등 다양한 기능을 이용할 수 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 는 미국 소비자들의 제품 이용 편의성을 극대화 하기 위해 아마존 및 월마트와도 협업한다. 씽큐 레시피를 아마존 프레쉬·월마트 앱과 연동, 고객이 레시피나 요일별 식단을 카트에 담으면 곧바로 구매 페이지로 이동해 결제까지 한 번에 할 수 있다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 는 미국 유명 레시피 기업인 사이드셰프와 협업해 1만8000여개 레시피와 음식 관련 콘텐츠를 제공하고, LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 식품과학연구소가 직접 개발하고 미국 현지 셰프가 검증한 자체 레시피인 ‘LG 오리지널 시리즈’도 확대한다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close 는 내달 5일(현지시간) 개막하는 세계 최대 전자·IT 박람회 ‘CES 2022’에서 씽큐 레시피 서비스를 이용할 수 있는 LG 인스타뷰 오븐과 전자레인지 신제품도 선보인다.

이현욱 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 1,500 등락률 -1.07% 거래량 265,696 전일가 140,500 2021.12.30 11:14 장중(20분지연) 관련기사 LG전자, MZ세대 사로잡은 무인매장 10곳 추가삼성전자 한종희·경계현, 나란히 공학한림원 정회원 선정"내년 전 세계 올레드 TV 출하량 800만대" close H&A사업본부 키친어플라이언스사업부장 전무는 "다양한 레시피를 스마트하게 이용할 수 있는 씽큐 레시피를 비롯해 LG 프리미엄 주방가전의 차별화된 가치를 고객에게 제공할 것"이라고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr