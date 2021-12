경동나비엔, 김종욱 대표 선임하며 생활환경기업 도약 박차

[아시아경제 김종화 기자] 경동나비엔이 김종욱 부사장을 신임 대표이사로 선임하고 생활환경기업으로 도약에 속도를 높이고 있다.

경동나비엔은 경영 효율성 향상을 위해 기존의 손연호 대표이사 단독대표 체제에서 김 신임대표와의 각자대표 체제로 전환한다고 30일 밝혔다.

김 신임 대표는 서울대학교 제어계측공학과를 졸업하고 KAIST에서 전기전자·컴퓨터공학 박사 학위를 취득한 연구원 출신의 CEO다. 개발 전문가로 하드웨어와 소프트웨어 분야 모두에서 기술 노하우를 축적했으며, 이를 기반으로 고객의 니즈를 사전 예측해 기업의 미래 성장동력을 설계할 줄 아는 경영인으로 평가받는다.

휴맥스 개발본부 총괄 본부장, 휴맥스오토모티브 대표이사, 한화테크윈 CTO를 역임했다. 2019년 6월 경동나비엔의 모기업인 경동원의 대표이사를 맡아 홈네트워크 사업 확대에 기여했으며, 최근에는 경동나비엔의 부사장으로서 개발, 생산, 품질을 총괄하는 업무를 맡아 기업 경쟁력 강화를 이끌었다.

때문에 경동나비엔은 김 대표 선임으로 경영 효율성을 보다 향상시키고, 최근 사회적 화두인 '디지털로의 전환'을 통해 기업의 체질 개선까지 완성한다는 계획이다.

경동나비엔 관계자는 "각자대표 체제로 변경됨에 따라 손연호 대표는 전사 경영을 총괄하며 기업의 방향성을 설정하고, 김 대표가 기업의 경쟁력을 확보하는 혁신을 주도하는 체계로 경영 효율성을 높일 것"이라면서 "이번 변화가 고객에게 더욱 쾌적한 생활환경을 제공하기 위한 변화의 과정"이라고 전했다.

