서울옥션, 신세계 대상 280억원 규모 유상증자

[아시아경제 최동현 기자] 서울옥션이 신사업 투자를 위해 신세계를 대상으로 280억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 30일 밝혔다. 주당 가격은 3만2681원으로 신주 85만6767주(4.82%)를 발행한다.

서울옥션과 신세계는 전날 사업제휴 및 공동사업 추진을 위한 협약서를 체결했다. 이번 협약서를 통해 양사는 미술품 사업뿐 아니라 대체불가능토큰(NFT) 및 메타버스 등의 신 사업 부문에서 적극 협력하게 된다. 서울옥션은 신세계의 고객 기반과 다양한 콜렉터블 아이템에 대한 공급 기반을 확보하게 되고 신세계는 안정적인 미술품 공급 라인과 신 사업 부문 네트워크를 확보하게 된다.

이번 협약서의 제휴대상사업은 ▲미술품 사업 ▲블랙랏(BLACKLOT.COM) 사업 ▲NFT 및 메타버스 사업 등 크게 3가지로 구성됐다.

미술품 사업에서 양사는 미술품 공급에서 협력하기로 하고 각 사의 고객들을 대상으로 한 공동 마케팅 활동을 전개하기로 했다. 신세계는 백화점 내 갤러리 등을 통해 미술품을 활발하게 소개해왔다.

서울옥션이 지난달 론칭한 오픈마켓 플랫폼인 블랙랏 활성화를 위해 온오프라인 채널을 통한 협력도 모색하기로 했다. NFT와 메타버스 관련 신 사업 부문에서도 관련 기술과 네트워크를 공유하고 원천 지식재산권(IP)을 확보해나가는 등의 공동 노력을 기울일 예정이다. 서울옥션 강남센터와 신세계 백화점 공간 등을 활용해 NFT 등의 상품에 대한 상호 마케팅도 진행해 나갈 계획이다.

서울옥션 관계자는 "현 사업체계의 제휴뿐 아니라 새로 파생되는 사업에 대해 우선 협의하기로 하고 새로운 사업을 발굴해 나갈 것"이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr