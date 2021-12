“현상용액 중독死 막으려면?” … 안전보건공단, TMAH 급성중독 예방 책자·영상가이드 보급

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] #. 2021년 1월 한 제조업체에서 약품 용액 중독으로 6명의 사상자가 나는 대형 사고가 발생했다. 배관 내 TMAH 용액이 남아있는 것이 화근이었다. 압력이 가해진 상태에서 배관 해체 작업 중 용액이 분출돼 노동자 2명이 사망하고 4명이 크게 다쳤다.

안전보건공단이 이런 급성중독 사고를 막기 위해 홍보물을 만들었다.

안전보건공단 미래 전문기술원은 전자산업 정비보수 작업 시 수산화테트라메틸암모늄(TMAH) 급성중독 사고 예방을 위한 가이드 책자와 영상을 보급한다고 29일 밝혔다.

TMAH는 반도체, 디스플레이 제조 등 전자산업에서 포토공정의 현상액으로 주로 사용되는 물질이다.

2.38%의 아주 낮은 농도 TMAH라도 피부접촉 시 쉽게 피부에 흡수돼 호흡곤란과 심장 마비를 일으키고 사망까지 이르게 하는 급성독성물질이다.

책자 ‘TMAH 취급 가이드북’은 전자산업 주요 기업에 대한 현장조사과 기업의 안전보건 담당자, 노동자의 의견을 반영해 제작됐다.

책자는 ▲TMAH와 급성중독 ▲ TMAH의 특성에 따른 재해예방 조치사항 ▲전자산업 특성에 따른 재해예방 조치사항 ▲TMAH 설비 정비보수 매뉴얼 4개 테마로 구성됐다.

가이드북은 정비보수 작업 시 원·하청의 역할에 대해 제시함으로써 작업 주체별 명확한 사고 예방 대책을 수립하도록 했다.

기술원 측은 “약 5분가량의 영상으로 제작된 ‘TMAH 취급 가이드’는 누구나 쉽게 TMAH의 유해 위험성에 대해 이해할 수 있도록 제작됐다”고 말했다.

제작한 자료는 TMAH를 주로 사용하는 전자업종과 TMAH 제조·유통사, 유통 도매업체로 소량으로 취급하는 사업장 등 200곳에 배포될 예정이다.

기술원은 자료를 공단 누리집에 게시해 누구나 내려받아 활용하도록 했다.

이문도 미래 전문기술 원장은 “급성중독 사고 예방을 위해 체계적으로 정리한 자료가 많은 산업현장에서 활용돼 재해 예방에 기여하길 바란다”고 말했다.

