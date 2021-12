장민호, 다음달 첫 미니앨범 발매

[아시아경제 이이슬 기자] 가수 장민호가 다음달 첫 번째 미니앨범을 발표한다.

28일 소속사 호엔터테인먼트는 "장민호가 오는 1월 6일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 '에세이 ep.1'을 발매한다"며 "이날 오후 4시부터 각종 음반 사이트를 통해 예약 판매를 시작했다"고 밝혔다.

'에세이 ep.1'은 장민호가 지난 8월 발매한 디지털 싱글 '사는 게 그런 거지' 이후 약 5개월 만에 발매하는 신보이자, 데뷔 후 처음 선보이는 미니앨범이다. 장민호는 손글씨로 앨범에 대한 소회를 작성했다고 한다.

이번 앨범은 다양한 콘셉트로 촬영된 64페이지 분량의 포토북을 비롯해 책갈피, 폴라로이드(4종 중 1종), 포스터, 인화 사진(4종 중 1종), 스티커, 특별한 선물이 기다리고 있는 스페셜 티켓 2종(랜덤 증정)으로 구성돼 있다.

장민호는 2011년 트로트 싱글 '사랑해 누나'를 발표하고 트로트 가수로 데뷔했으며, '남자는 말합니다', '드라마', '내 이름 아시죠', '7번국도' 등을 불렀다. 지난해에는 TV CHOSUN '내일은 미스터트롯'에 출연해 인기를 얻었다.

최근에는 데뷔 24년 만에 첫 단독 콘서트 '드라마'를 열고 전국 팬들과 만났다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr