KB금융 허인·이동철·양종희·박정림 4개 사업그룹 체제로 조직개편

KB금융, ‘종합 금융 플랫폼 기업’으로의 전환 가속화 위한 조직개편 및 인사

[아시아경제 박선미 기자] KB금융지주가 28일 그룹 사업부문 체계 고도화 및 디지털플랫폼·ESG·글로벌 부문 강화를 위한 조직개편 및 경영진 인사를 실시했다.

먼저 KB금융지주는 사업부문을 세 명의 부회장 및 총괄부문장이 담당하는 4개의 비즈니스그룹체제로 재편했다. 이를 통해 사업부문간 연계 및 협업을 더욱 강화하고, 그룹 관점의 시너지를 확대한다는 계획이다.

4개의 비즈니스 그룹은 각각 허인 부회장이 담당하는 ▲개인고객부문, WM·연금부문, SME부문, 이동철 부회장이 담당하는 ▲글로벌부문, 보험부문, 양종희 부회장이 담당하는 ▲디지털부문, IT부문, 박정림 총괄부문장이 담당하는 ▲자본시장부문, CIB부문으로 구성된다.

자본시장부문 및 CIB부문을 담당하는 총괄부문장은 그룹 차원의 투자·자산운용 역량 강화 및 투자 포트폴리오 관리 등 그룹 내 투자부문의 조정 역할을 수행할 예정이다. 또한, 금융 앱의 리번들링(Re-bundling) 추세, 마이데이터 사업 본격화 등으로 금융사간, 금융사와 빅테크사간 더욱 치열해지고 있는 ‘플랫폼 주도권 경쟁’에 대응하기 위한 조직을 신설했다.

디지털플랫폼총괄(CDPO) 산하 디지털콘텐츠센터는 그룹내 플랫폼을 통해 제공되는 대 고객 콘텐츠의 질적 업그레이드를 지원하고, 디지털 플랫폼 품질관리 전담조직인 플랫폼QC(Quality Control)유닛은 고객 관점에서 플랫폼의 완성도를 높이는 작업을 추진해 나갈 계획이다.

그 동안 일관되게 추진해 온 ESG경영 강화 및 글로벌 사업 확장을 위한 조직도 보강됐다. 전략총괄(CSO) 산하에 ESG본부를 신설해 그룹 ESG 경영 중장기 로드맵(KB Green Wave 2030), 그룹 탄소중립 전략(KB Net Zero S.T.A.R) 등 그 동안 수립한 그룹의 ESG전략을 기반으로 계열사별 실행력을 높이고, ESG 선도 기업으로서의 입지를 더욱 강화한다는 계획이다.

글로벌전략총괄(CGSO) 산하에 신설되는 글로벌본부는 글로벌 인수사의 조기 안정화를 지원하고, 글로벌 네트워크 확장 등 글로벌 성장기반 확대에 속도를 높일 예정이다.

KB국민은행, 조직개편에서 2기 플랫폼 조직 설계·조직 통합·ESG 강화

한편 KB국민은행은 올해 종합 금융플랫폼 기업이라는 대전환의 기틀을 마련한데 이어 2022년 조직 개편은 ▲2기 플랫폼 조직 설계 및 지원 기능 강화 ▲운영 효율성을 고려한 조직 통합 및 금융환경 적극 대응을 위한 조직 전문화 동시 추구 ▲유연하고 책임감 있는 조직운영 체계 마련 ▲ESG 경영강화 및 금융소외자와의 상생가치 향상 등을 조직 설계에 반영했다.

이번 2기 플랫폼 조직에서는 총 8개의 부문(펀드서비스, 디지털신사업, KB모바일인증, 공급망금융, 기업자금관리, 기업뱅킹, 기관영업, 글로벌디지털)을 데브옵스(소프트웨어의 개발과 운영의 합성어)조직으로 개편했다. ▲KB스타뱅킹이 금융과 생활을 아우르는 그룹 차원의 슈퍼앱으로 거듭날 수 있도록 금융플랫폼본부 ▲고객경험 개선 역량을 강화하기 위해 UI·UX 전담 조직인 고객경험디자인센터 ▲디지털콘텐츠 전담 조직인 디지털콘텐츠센터를 신설했다.

사업추진 시너지와 운영 효율성을 극대화 하기 위해 연계 및 유사 업무 수행조직을 중심으로 ‘신탁, 자본시장’ 부문 등 일부 본부 조직을 통·폐합한 점도 특징이다. 또한 금융환경 대응 역량을 강화하기 위해 세대별(MZ세대, 시니어 고객 등) 전문화된 마케팅을 추진하는 개인마케팅본부를 신설했다.

이와함께 빅테크에 대응해 KB플랫폼의 성장 추진을 위한 기반 조직으로 디지털신사업본부를 신설하고 산하에 체계적 대응을 담당하는 디지털신사업부와 KB 인증 생태계 확장을 담당하는 인증사업부를 신설했다.

유연한 본부 조직 운영을 위해 ‘단·실·센터·부·유닛’의 부서급 본부 구성을 ‘센터·부’로 단순화하고, 본부 및 부서급 조직의 보임가능 직위를 임원급까지 확대해 ‘능력과 성과에 따른 유연한 직위 운영체계’를 마련했다.

ESG 전담 본부 신설을 통해 탄소중립 전략과 기후 변화대응 리스크 관리 체계를 확립했다. 또한 신파일러, 스타트업 등 금융소외자들의 금융접근성 제고를 위해 신용평가모델 개발 조직을 부서로 격상하고 대안 신용평가모델 활용 전담 팀을 신설해 은행의 사회적 가치 확대와 상생의 금융 실천을 추진한다.

KB금융 관계자는 "KB금융은 이번 인사에서 그룹의 경쟁력 강화를 위한 조직 기반 구축에 적합한 리더 선임, 성과 기반의 인사, 70년대생 젊은 세대, 외부 출신, 은행 출신이 아닌 계열사 인재 등용 및 여성 인재 중용 등에 중점을 뒀다"며 "은행 및 비은행간 균형 잡힌 인사를 통해 그룹사간 시너지 창출을 극대화 할 예정"이라고 전했다.

