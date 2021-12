하태경, 이준석 죽이기가 윤석열 청년 대책?…"청년층 이탈을 부추길 뿐"

[아시아경제 나주석 기자] 하태경 국민의힘 의원은 27일 이준석 대표를 비판하는 분위기를 비판하고 나섰다. 윤석열 국민의힘 대선후보에 대한 청년 지지층 이탈 문제를 ‘이준석 죽이기’로는 해결할 수 없다는 것이다.

하 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "최근 이준석 대표 죽이면 후보의 지지율이 올라갈 수 있다는 당내 기류가 있는데 심각한 우려를 전한다"며 "지금 윤 후보의 지지율이 빠진 주된 이유는 캠프의 잘못된 청년 기조로 인한 청년층의 이탈"이라고 진단했다.

그는 "현 캠프의 청년정책기조에 무엇이 잘못됐는지 진단하고 대안을 마련하는 것이 급선무"라면서 "이런 잘못을 고치지 않고 이준석 죽이기에만 매몰된다면 청년층 이탈을 더 부추길 뿐"이라고 지적했다

하 의원은 "현재 캠프의 청년정책은 이수정, 신지예 영입 등 어설픈 젠더갈등 봉합책과 반게임 및 청년인사 영입, ‘민지야 부탁해’ 같은 청년감수성 흉내 등으로 배가 산으로 가는 형국"이라며 "지금이라도 바로 잡아야 한다"고 주장했다.

하 의원은 "캠프의 잘못된 2030 정책 기조를 바꾸지 않고 이준석 죽이기에만 매몰된다면 청년지지율은 더 떨어질 것"이라고 경고했다.

