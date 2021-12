[아시아경제 이준형 기자] <승진>

◇ 부사장

▲유진기업 CFO 김진구 ▲유진기업 재경본부 유석훈 ▲유진기업 CBD/MBD본부장 전택수 ▲유진기업 COO 최재호 ▲유진투자선물 대표이사 이수구 ▲유진레저 대표이사 조일구

◇ 전무

▲동양 서한욱

◇ 상무

▲유진기업 박상길 ▲유진기업 자산관리담당 박영석 ▲유진기업 전략담당 황병욱 ▲유진프라이빗에쿼티 투자본부장 심재전 ▲유진그룹 사무국 인사담당 강성모 ▲유진그룹 사무국 법무담당 이상규

◇ 상무보

▲유진투자증권 경영전략팀장 송경재 ▲유진투자증권 인사전략팀장 임성식 ▲유진투자증권 광주WM센터장 정계두 ▲유진자산운용 경영관리본부장 신경달

◇ 이사

▲유진기업 회계담당 구본석 ▲유진기업 신사업팀장 김면성 ▲유진기업 건자재영업담당 성백민 ▲유진기업 구매담당 이원보 ▲ 유진기업 서서울공장장 하천근 ▲동양 사업전략담당(건설) 고현구 ▲동양 수도권권역장(건재) 최재권 ▲유진로지스틱스 딜리버리1팀장 형종우 ▲유진한일합섬 섬유소재담당 성창길 ▲유진그룹 사무국 기획1팀장 김이희 ▲유진그룹 사무국 비서팀장 전지혜

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr