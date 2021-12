광주북구 ‘자치·공유·마을’ 성과 공유회 개최

오는 28일~30일 마을공동체 성과 공유



사진전, 마을의제 홍보, 마을자치 성과 공유 등 전시, 행사 진행

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구는 오는 28일부터 30일까지 북구행복어울림센터에서 ‘2021년 마을공동체 성과 공유회’를 개최한다고 27일 밝혔다.

이번 성과 공유회는 ‘과거의 자치는 역사이고, 미래의 공유는 혁신이며, 오늘의 마을은 선물이다”라는 주제로 열리며 ▲주민자치 20년사(史) 사진전 ▲공유 활동 및 마을의제 홍보 ▲마을자치 성과 공유 등 전시와 행사가 진행된다.

북구는 올해 코로나19의 어려운 상황에서도 28개 전 동의 마을 미래계획을 수립하고 주민이 직접 마을의제를 찾고 해결하는 등 풀뿌리 주민자치 실현에 힘썼다.

특히, 제20회 전국 주민자치박람회에서 최우수상(4)을 비롯해 자치분권상(1), 장려상(1) 등 받으며 20년 연속 수상이라는 영예를 안았다.

또 광주시 마을공동체 통합 공모와 북구 마을공동체 지원사업을 통해 총 124개 사업 7억4천800만 원을 지원, 광주 자치구 중 가장 활발한 마을공동체 사업을 추진했다.

공유 활동으로 교복 나눔장터 운영, 온라인 공유경제 아카데미 등 공유문화 확산에 주력해 행정안전부 주관 ‘2021년 공공자원 개방·공공 서비스’ 평가에서 작년에 이어 2년 연속 최우수 기관으로 선정됐다.

문인 청장은 “앞으로도 마을공동체 참여 확대, 지속 가능한 마을자치 기반 마련을 통해 풀뿌리 자치가 실현되는 행복 북구를 만들어 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

