[인사] KTB금융그룹

◆ KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 5,390 전일대비 60 등락률 -1.10% 거래량 216,511 전일가 5,450 2021.12.27 11:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] - 코스피 23일KTB證, 유진저축은행 경영진 새로 선임코스닥 입성 앞둔 KTB네트워크, VC 최우수 운용사 선정 close

<부사장 승진>

▶종합투자부문장 장호석 ▶커뮤니케이션실장 장정욱

<전무 승진>

▶경영지원본부장 전수광

<상무 승진>

▶개발금융본부장 이원병 ▶법인영업본부장 허형욱 ▶금융솔루션센터장 윤신영 ▶경영지원실장 곽황영

<상무보 승진>

▶투자금융센터장 양승훈 ▶구조화금융센터장 김우영 ▶리테일금융센터장 박성진 ▶Biz솔루션센터장 김종구 ▶종합투자실장 한승엽 ▶감사실장 황병민 ▶금융소비자보호실장 윤인환 ▶법인영업팀장 류종열 ▶경영혁신팀장 이재명

<이사대우 승진>

▶개발사업실장 유성훈 ▶투자금융1팀장 손효선 ▶채권금융팀장 최정순 ▶자본시장팀장 박준영 ▶회계팀장 이은주 ▶홍보팀장 윤숭상 ▶리스크관리팀장 이숙현 ▶그룹전략팀 송치훈

<부문장 신규 선임>

▶투자금융부문 최성순

<본부장 신규 선임>

▶리서치본부 김현

<센터장 신규 선임>

▶종합투자1센터 박원한 ▶종합투자2센터 이승규 ▶PI센터 배재훈

<실장 신규 선임>

▶경영기획실 남윤근 ▶재무실 김덕연

<팀장 신규 선임>

▶종합투자1-1팀 태성일 ▶종합투자2-1팀 신우용 ▶종합투자2-2팀 김영진 ▶투자금융2팀 한익수 ▶업무솔루션팀 김성철 ▶기획팀 박경도 ▶자금팀 손정호▶종합투자1-2팀 김지원 ▶PF1팀 유훈위 ▶PF2팀 정성국 ▶구조화금융1팀 김장원 ▶개발금융4팀 정주하 ▶개발금융5팀 구정우 ▶Sales&Trading팀 김광문 ▶해외주식운영팀 정용석 ▶채널지원팀 신현정 ▶업무시스템팀 전소영 ▶총무팀 심형준 ▶HR팀 구형민

◆유진저축은행

<본부장 신규 선임>

▶여신심사관리본부 정영춘 ▶경영관리본부 이건

<팀장 신규 선임>

▶기획팀 강동구

◆KTB자산운용

<전무 승진>

▶멀티에셋투자본부장 권정훈

<상무 승진>

▶블라인드펀드본부장 박성규

<이사 승진>

▶주식운용2팀장 양승후 ▶리테일마케팅1팀장 장용훈

<이사대우 승진>

▶멀티에셋솔루션팀장 성준석

◆KTB네트워크

<부사장 승진>

▶경영지원 정도

<상무보 승진>

▶투자심사 경국현 ▶경영지원 황문철

◆KTB PE

<부사장 승진>

▶투자본부 엄영범

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr