권경애 "김건희, 첫 관문 잘 통과해…무서웠을 테지만 잘 하셨다"

"사과는, 사과를 원했고 받아줄 아량 있는 사람들에게 의미 있는 것"

[아시아경제 김소영 기자] '조국 흑서' 공동 필진에 이름을 올린 권경애 변호사가 윤석열 국민의힘 대선 후보의 배우자 김건희씨가 허위이력 의혹에 대해 대국민 사과를 한 것을 두고 "여성 전시 기획자로서의 자신의 삶은 더 이상 걸어가기 어려워졌지만 공적 책임을 감당하는 삶의 첫 관문을 잘 통과했다"고 평가했다.

권 변호사는 26일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "마음고생 극심했을 테고, 무서웠을 테지만 잘하셨다"며 이같이 말했다.

그는 "상대 진영은 하던 그대로 조롱을 계속할 것"이라며 "그건 그것대로 묵묵히 견뎌야 할 일이다. 사과는 사과를 원했고 받아줄 아량 있는 사람들에게 의미 있는 것"이라고 덧붙였다.

권 변호사는 이 글에 달린 댓글을 통해 "의원내각제지만 독일의 메르켈과 남편은 총리 관저가 아니라 사저에서 살고 메르켈은 출퇴근했다"며 "메르켈 총리 남편이 철저히 사적 영역에 머물러 경력을 유지했던 건 물리학자이자 연구원이었기에 가능했다"고 설명했다.

이어 "일국의 가장 유력인사의 부인으로서 김씨가 전시기획자의 삶을 지속하는 건 온갖 특혜의혹과 구설수를 자초하는 일"이라고 했다.

앞서 김씨는 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 "두렵고 송구한 마음으로 이 자리에 섰다. 진작에 말씀드려야 했는데 너무 늦어져서 죄송하다"며 "일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었다. 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었다"고 밝혔다.

김씨는 "그러지 말았어야 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰"이라며 "부디 용서해주십시오. 국민 여러분께 진심으로 사죄의 말씀을 드린다"고 고개 숙였다.

