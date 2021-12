위메이드, 돈 버는 게임 '갤럭시 토네이도' 韓·中 제외 글로벌 출시

[아시아경제 부애리 기자] 위메이드가 블록체인 게임 '갤럭시 토네이도 온 위믹스'를 오는 31일 출시한다.

27일 위메이드에 따르면 신작은 한국, 중국 등을 제외한 북미, 유럽, 아시아 등 전 세계 174개국 구글플레이에 출시된다. 영어, 스페인어, 인도네시아어, 아랍어 등 15개 언어를 지원한다.

'갤럭시 토네이도'는 NT게임즈에서 개발한 모바일 신작으로 자원이 고갈된 지구의 미래를 위해 새로운 행성을 탐험하고 발전시키는 스토리다. 매주 펼쳐지는 갤럭시 레이스에서 이용자 간 순위 경쟁으로 '토네이도 토큰'을 획득할 수 있는 P2E(Play to Earn·돈 버는 게임) 모델이 적용됐다.

이호대 NT게임즈 대표는 "갤럭시 토네이도는 가장 쉽고 명확한 목표로 이용자들에게 P&E(Play and Earn)의 경험을 선사할 수 있는 게임"이라며 "위믹스 플랫폼과 협업은 글로벌 시장에서 갤럭시 토네이도가 시도해보고 싶었던 경쟁과 보상에 대한 선순환구조를 극대화해줄 것으로 기대한다"고 전했다.

장현국 위메이드 대표는 "글로벌 블록체인 캐주얼 게임 시장에서 장르를 선점할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "토큰 이코노미를 기반으로 한 블록체인 게임은 비교할 수 없을 정도로 역동적이고 장기적인 라이프 사이클을 가질 것"이라고 말했다.

