미투젠, 캐주얼 전략 배틀 게임 ‘포켓 배틀스’ 글로벌 출시…"P2E 버전도 준비"

[아시아경제 유현석 기자] 미투온 미투온 201490 | 코스닥 증권정보 현재가 7,440 전일대비 50 등락률 +0.68% 거래량 521,081 전일가 7,390 2021.12.27 09:52 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장미투온 "아이두마케팅, 후레쉬톡톡으로 D2C 시장 진출"감사합니다 “위메이드”로 1억 벌었습니다! 또 한 번 신기록 달성할 "NFT 후속株" close 은 자회사인 모바일 캐주얼 게임사 미투젠이 캐주얼 전략 배틀 게임 '포켓배틀스(Pocket Battles)’를 구글 플레이와 애플 앱스토어에 글로벌 정식 출시했다고 27일 밝혔다.

포켓배틀스는 미투젠이 자체 개발한 캐주얼 전략 배틀 게임이다. 작고 귀여운 캐릭터의 영웅과 용병을 하나씩 모아 자신만의 강력한 부대를 만들어 전투를 즐길 수 있는 게임이다.

간단한 조작으로 각자 다른 능력의 영웅과 용병의 유닛을 모아 진형에 배치하고, 병합 및 스킬 사용 효과에 따라 전략적인 전투를 하는 두뇌 플레이의 묘미를 더한 것이 특징이다. 또한 일일·주간별 퀘스트에 따라 코인과 보석 등 보상을 얻을 수 있다.

미투젠은 포켓배틀스의 글로벌 출시와 함께 한국을 중심으로 한 마케팅을 우선적으로 진행한다. 국내 광고 플랫폼을 활용해 신작에 대한 모객 마케팅을 진행해 초반 이용자를 모은다는 계획이다.

미투젠 손창욱 의장은 “미투젠은 포켓배틀스를 통해 기존 서비스하고 있는 카드를 활용한 캐주얼 게임과는 차별화하고 진화된 캐주얼 전략 배틀 게임을 선보이며 게임 장르를 다변화하고 있다”며 “2022년 1분기 안에 미투온 그룹의 메타버스 블록체인 플랫폼인 '미버스(MEVerse)’와 연동된 ‘포켓배틀스 P2E 버전’을 글로벌 론칭 할 계획이다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr