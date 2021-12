인명피해는 없어…경찰·소방 화재 원인 조사 예정

[아시아경제 장세희 기자]25일 오후 2시 48분께 강원 강릉시 안현동 한 민박에서 불이 난 가운데, 3시간여 만에 큰 불길이 잡힌 것으로 확인됐다.

소방당국은 이날 오후 6시 15분께 큰 불길을 잡고, 남은 불씨를 끄고 있다. 중장비로 잔해를 걷어내며 잔불을 정리하고 있어 완전 진화까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다. 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.

불이 난 곳이 바닷가와 인접하고 차량 진입이 어려운 탓에 소방대원들은 길이 15m 호스 6개를 연결해 진화해야 했다.

소방헬기까지 띄워 진화에 나섰으나 해가 지고 나서야 초진에 성공했다.

한편 경찰과 소방은 불을 끄는 대로 화재 원인 등을 조사할 예정이다.

