[e공시 눈에 띄네]- 코스닥 23일

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 디엠티 디엠티 134580 | 코스닥 증권정보 현재가 8,760 전일대비 540 등락률 -5.81% 거래량 361,901 전일가 9,300 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 디엠티, 최대주주 변경에 이틀 연속 상한가탑코, 디엠티 인수로 글로벌 사업 강화…"탑툰 해외 공략 가속"[특징주]'최대주주 변경' 디엠티 상한가 close = 상호를 탑코미디어로 변경. 임시주주총회 결의를 통해 유정석 대표이사 신규 선임.

▲ 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 1,000 등락률 -2.27% 거래량 170,802 전일가 44,000 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀리버리, TSDT 플랫폼기술 中특허 등록…中바이오?제약시장 본격 진출셀리버리, 아진크린 인수…"TSDT 플랫폼기술 기반 헬스케어 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일 close =주요 종속회사인 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 43,000 전일대비 1,000 등락률 -2.27% 거래량 170,802 전일가 44,000 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀리버리, TSDT 플랫폼기술 中특허 등록…中바이오?제약시장 본격 진출셀리버리, 아진크린 인수…"TSDT 플랫폼기술 기반 헬스케어 진출"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일 close 리빙앤헬스 주식 9만4598주를 140억원에 추가로 취득하기로 결정했다고 공시. 이는 자기자본의 15.35%에 해당. 취득 예정일은 이날이며, 취득후 지분율은 100%.

▲ 와이팜 와이팜 332570 | 코스닥 증권정보 현재가 7,330 전일대비 40 등락률 -0.54% 거래량 115,133 전일가 7,370 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 "와이팜, 5G 출시 본격화...실적 회복 사이클 시동"폭증하는 5G폰…"통신장비·부품 부각될 수 있는 2021년"[모멘텀 기대종목] 와이팜 '5G 단말기용 RF FED 공급 확대로 본격 성장 전망' 외 2종목 close = 지난달 30일 이사회에서 결정한 제3자배정 유상증자, 전환사채권, 신주인수권부사채권 과 관련해 납입일을 올해 12월 23일로 지정한 공시를 철회.

▲ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 8,270 전일대비 50 등락률 -0.60% 거래량 20,262 전일가 8,320 2021.12.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일KCC건설, 알비디케이에 500억규모 채무보증 결정[e 공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close = 태광개발에 601억원 규모의 채무보증 결정. 이는 자기자본의 15.23%에 해당. 이지스제395호전문투자형사모부동산투자유한회사에 1790억원 규모의 채무보증도 결정.

▲ 명성티엔에스 명성티엔에스 257370 | 코스닥 증권정보 현재가 9,210 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,210 2021.12.23 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-26일 [e공시 눈에 띄네]코스닥-20일 명성티엔에스 "거래재개 위한 자본 유입 막바지" close =호주금관홍투분리막기술 유한회사와 167억8277만원 규모의 2차전지 습식분리막 생산라인 설비 공급 계약을 해지한다고 공시. 이는 2019년 매출액의 47.94%에 해당.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr