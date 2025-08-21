[특징주]탑코미디어, 日 라인망가 공개 신작 웹툰 1위 기록 '강세'

탑코미디어 탑코미디어 134580 | 코스닥 증권정보 현재가 2,940 전일대비 515 등락률 +21.24% 거래량 13,622,833 전일가 2,425 2025.08.21 09:54 기준 관련기사 [특징주] 탑코미디어, 정부 웹툰 산업 육성 수혜 기대감에 '강세'탑코미디어, 탑툰 합병 신주 상장…국내·일본 웹툰 시장 통합 공략[특징주]탑코미디어, 이재명 대구 웹툰도서관 방문 소식에 '강세' 전 종목 시세 보기 close 가 강세다. 자체 스튜디오가 제작한 여성향 로맨스 장르 웹툰 '하이스펙 왕자님께 사랑을 받는다면(ハイスペ王子に溺愛されたら)'이 일본 라인망가(LINEマンガ)에 지난달 26일 공개돼 첫날 신작 랭킹 1위를 기록했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

탑코미디어는 21일 오전 9시23분 기준 전거래일 대비 440원(18.14%) 오른 2865원에 거래됐다.

하이스펙 왕자님께 사랑을 받는다면은 개 직후 종합 랭킹 23위와 로맨스 장르 랭킹 9위에 오르며 일본 현지 독자들의 관심을 끌었다. 3개월간 라인망가 독점 선행 공개 후 다음달 26일부터 타 플랫폼에도 순차 공개될 예정이며 서비스는 '기다리면 무료' 방식으로 제공된다.

탑코미디어는 남성향 중심의 라인업을 넘어 여성향을 비롯한 다양한 장르로 포트폴리오를 적극적으로 다변화하고 있다. 이번 성과는 여성향 작품이 국내외 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 보여주는 사례다.

회사는 연말까지 9편의 신규 여성향 웹툰을 선보이는 데 이어 내년에는 20편 이상의 신규 작품을 출시해 글로벌 독자층을 더욱 넓혀갈 계획이다. 또한 웹소설 전문 관계사 메타크래프트와의 협업을 통해 다양한 소재와 이야기를 웹툰화할 수 있는 기반을 강화하고 있다.

탑코미디어는 이러한 장르 다변화를 통해 독자층 확대와 매출 성장을 동시에 실현하겠다는 전략이다. 아울러 웹툰의 성과가 다시 웹소설 독자 유입으로 이어지는 선순환 구조 속에서 두 회사 모두 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

회사 관계자는 "남성향에 이어 여성향 웹툰에서도 성과를 확인한 만큼 앞으로도 다양한 장르를 통해 글로벌 독자들의 취향을 충족시키겠다"며 "일본 플랫폼에서 작품 공급 구조를 강화해 시장 내 입지를 확대하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



