PS일렉트로닉스, 약 30억 규모 자사주 소각 추진…주주가치 제고 강화

PS일렉트로닉스 PS일렉트로닉스 close 증권정보 332570 KOSDAQ 현재가 8,060 전일대비 770 등락률 +10.56% 거래량 13,859,616 전일가 7,290 2026.04.20 15:30 기준 관련기사 실적과 수급 모두 잡은 조선·방산, 하반기 주도주 되나 [특징주]PS일렉트로닉스, 테슬라에 로보틱스·AI서버까지…역대 최대 성장세↑ PS일렉트로닉스, 71억 규모 자사주 소각…"주주가치 제고" 전 종목 시세 보기 가 약 30억원 규모의 자기주식 소각을 결정했다. 회사는 20일 공시를 통해 보통주 55만3454주를 소각할 예정이라고 밝혔다.

이번에 소각되는 주식은 기존에 취득해 보유하고 있던 자기주식으로, 주가 안정과 주주가치 제고를 목적으로 한다. 1주당 액면가는 500원이며, 총 소각 금액은 29억9999만8335원이다.

주식 소각은 오는 27일 진행될 예정이며, 발행 주식 총수는 감소하지만, 자본금에는 변동이 없는 방식으로 이뤄진다.

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PS일렉트로닉스는 그동안 자사주 매입과 소각을 꾸준히 병행하며 주주환원 정책을 이어왔다. 회사 측은 "앞으로도 기업 성장과 함께 주주가치를 높이기 위한 다양한 노력을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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