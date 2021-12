광주시의회 '학생 모의의회' 활동 우수 학생 시상

초·중학생 우수 체험수기 12편·대학생 모의의회 우수의원 5명 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 지난 22일 ‘2021년도 학생 모의의회 우수 학생 시상식’을 개최했다고 23일 밝혔다.

수상 대상자는 초·중학생 우수 체험수기 부문 12명(최우수상 1명, 우수상 2명, 장려상 9명), 대학생 모의의회 활동 우수의원 부문 5명(성실한의정상, 따뜻한의정상, 참신한의정상, 의정기록상, 의정지원상) 등 총 17명이다.

모의의회 우수 체험수기는 지난 4월부터 모의의회에 참가한 광주송원초등학교 등 4개 학교에서 제출된 49편의 체험 소감문을 대상으로 시의회 심사위원회를 거쳐 선정됐다.

또 대학생 모의의회 활동 우수의원은 지난 10월부터 모의의회에서 펼친 의정 활동을 바탕으로 고등학생·대학생 의원들을 평가해 조선대 정치외교학과장의 추천을 받아 선정했다.

김용집 의장은 “학생들, 청년들 모두가 모의의회를 통해 얻은 뜻깊은 경험을 바탕으로 대한민국의 민주주의를 발전시켜나가는 자랑스러운 민주시민으로 성장해 주길 진심으로 바란다”고 격려했다.

한편, 광주시의회는 지난 2005년부터 광주시교육청 추천으로 학교를 선정하여 초·중학생 모의의회를 진행하고 있다.

지금까지 총 76회 8100여명이 체험했고, 올해부터 모의의회 활성화를 위해 참여 대상을 고등학생·대학생까지 확대해 모의의회를 운영하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr