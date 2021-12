27일 서울패밀리합창단 정기공연 열려

[아시아경제 박현주 기자] 서울패밀리합창단 제7회 'LADOLCE VITA(달콤한 인생)' 정기공연에 김현중 한화건설 전 부회장이 테너로 참여한다.

서울패밀리합창단이 주최하고, 서울오케스트라가 주관하는 본 공연은 오는 27일 오후7시30분 여의도 C.C.M.M빌딩 영산아트홀에서 개최된다.

정재희 합창단장은 김 전 부회장이 이번 공연에 합류하게 된 계기에 대해 "색소폰, 합창단 등 동호인 모임에 평소 1만시간이면 뭐든지 할 수 있다는 신념을 갖고 적극적으로 참여한 결과"라고 귀띔했다.

40년 건설맨으로 알려진 김 전 부회장은 대우건설해외사업본부장, 자투실장, 한화건설부회장을 지냈으며 DCI 회장을 맡고 있다.

