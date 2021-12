[골프토픽] ‘함정우 캐디’ 김용현 "올해의 캐디상~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…함정우(27·하나금융그룹)의 캐디 김용현(42)이 올해의 캐디상을 수상했다.

한국프로골프협회(KPGA) 코리안투어는 23일 "김용현이 올해 신설된 캐디상의 주인공이 됐다"며 "코리안투어 17개 대회에서 함정우와 함께 하며 현대해상 최경주인비테이셔널 우승을 이끌었다"고 발표했다. 함정우가 꾸준한 활약으로 제네시스 포인트 3위에 위치하는 데도 큰 기여를 했다. 김용현은 "함정우와는 국가대표 시절 첫 인연을 맺었다"며 "투어 현장에서 노력하는 캐디들을 대표해 수상한 것"이라고 했다.

함정우는 "용현이 형은 코스 안에서 편하게 플레이할 수 있도록 믿음을 준다"면서 "경기 중 선택의 기로에 서 있을 때 마다 현명하게 대처할 수 있도록 많은 조언도 해줬다"고 고마운 마음을 전했다. 올해의 캐디상은 제네시스챔피언십에서 진행했던 캐디 예우 프로그램의 일환이다. 한 시즌 동안 꾸준하게 대회에 참가해 선수의 성적에 높은 기여를 한 캐디에게 주어진다.

