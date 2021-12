굿네이버스-전남지방우정청, 희망우체국 동전 모으기 후원금 전달식 가져

전남지방우정청, 지역사회 취약계층 지원 위한 후원금 1300만 원 전달

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 광주전남지역본부(본부장 배준열)는 전남지방우정청(청장 김정기)로부터 지역사회 취약계층 지원을 위한 후원금 1300만 원을 전달받았다고 23일 밝혔다.

이번 후원금은 전남지방우정청 소속 우체국 임직원과 고객이 참여한 ‘희망우체국 동전 모으기 캠페인’ 기금으로 마련됐다.

이날 전달된 후원금은 전남 지역 내 경제적 어려움을 겪고 있는 취약계층에 직접 전달될 예정이다.

배준열 굿네이버스 광주전남지역본부장은 “모두가 어려운 시기에 후원금을 마련해 주신 전남지방우정청에 감사드린다”며 “우리 지역사회의 취약계층이 따뜻한 연말을 보낼 수 있도록 귀하게 사용하겠다”고 말했다.

김정기 전남지방우정청장은 “앞으로도 지역사회 취약계층이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 굿네이버스 광주전남지역본부와 함께하겠다”고 밝혔다.

