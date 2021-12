파수, 차세대 업무용 메신저 ‘파이어사이드’ 출시

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 12,900 전일대비 50 등락률 +0.39% 거래량 306,570 전일가 12,850 2021.12.23 15:09 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[특징주]파수, 메타버스·NFT 보안 수요 ↑…세계 최초 DRM 상용화 기술력 부각 스패로우, SW 공급망 위협 방지를 위한 통합 컨설팅 서비스 강화 close 가 기존 업무 메신저의 고질적인 문제로 지적된 업무 시스템과의 연동 불가, 협업 콘텐츠 파편화, 낮은 보안 수준을 극복한 파이어사이드를 통해 업무 메신저 시장을 적극 공략한다.

파수는 사용자 및 협업 편의성과 보안을 혁신한 차세대 업무용 메신저 '파이어사이드(Fireside)'를 출시했다고 23일 밝혔다.

대다수 기업이 업무를 위해 사내 혹은 범용 메신저를 사용하고 있다. 메신저가 기존 사내 시스템이나 웹 기반 앱과 연동이 되지 않아 편의성이 떨어지는 문제점이 있다. 협업 콘텐츠를 주고 받는 과정에서 발생하는 콘텐츠 파편화는 업무 생산성을 저해한다. 메신저를 통해 주고받는 메시지나 파일 보안도 우려 사항으로 꼽힌다. 파수는 다양한 메신저 단점을 해결하기 위한 대안으로 차세대 업무용 메신저 파이어사이드를 선보였다. 파이어사이드의 주요 특징은 ▲다양한 업무 시스템과의 연동 ▲콘텐츠 중심의 협업, ▲강력한 보안이다.

파이어사이드는 사용자 편의성을 높일 수 있도록 다양한 업무 시스템과 연동할 수 있다. 인트라넷 등의 사내 시스템은 물론, MS 오피스, 웹 브라우저 등과 연동해 언제 어디서든 즉각적인 채팅이 가능하다.

파이어사이드는 대다수 협업이 문서나 디자인 시안 등의 콘텐츠를 중심으로 진행되는 점에 착안했다. 콘텐츠 중심의 협업을 지원해 사용자의 생산성을 높였다. 파이어사이드는 문서 사용시 권한이 부여된 인원을 포함한 채팅방이 자동으로 생성되는 문서 기반 채팅 기능을 제공한다. 사내 시스템 내 최신 버전의 문서 목록을 메신저에서도 관리할 수 있어 협업 콘텐츠의 정보 파편화도 막을 수 있다.

선도적인 보안 기술을 적용한 파이어사이드의 또다른 차별화 요소는 보안이다. 기밀 사항이나 민감 정보가 보안 위협에 노출될 수 있는 기존 메신저와 달리 파이어사이드는 메시지와 파일 데이터를 자체 암호화해 안전하게 송수신한다. 또한 문서나 PPT, 일러스트, 도면 등 어떤 파일이든 중요성에 따라 다양한 보안정책을 적용해 보호할 수 있다.

파수 기술력을 집약한 파이어사이드는 파수의 기존 문서 관리 및 보안 솔루션과 연동해 업무 효율성을 배가한다. 파수의 문서 관리 플랫폼 '랩소디(Wrapsody)'나 외부 협업 플랫폼 '랩소디 에코(Wrapsody eCo)', 문서 보안 솔루션 '파수 엔터프라이즈 디알엠(Fasoo Enterprise DRM)'과 연동해 개별 솔루션의 장점을 극대화하면서 편리하게 채팅을 이용할 수 있다.

조규곤 파수 대표는 "많은 사용자가 업무 시스템 전반을 아우르는 효율성이나 보안 수준에 대해 불만족을 표시해왔다"며 "파수의 파이어사이드는 기존 메신저의 주요 문제를 극복하는데 초점을 맞춰 개발했다"고 설명했다. 이어 "업무 생산성과 편의성을 혁신하고 싶은 조직을 위한 차세대 업무 메신저로 자리매김할 수 있을 것"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr