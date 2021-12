[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피가 한국공정거래조정원이 인증하는 착한프랜차이즈에 2년 연속 선정됐을 뿐 아니라 ‘우수상생모델 프랜차이즈’에 선정됐다고 23일 밝혔다.

착한프랜차이즈는 공정거래위원회와 한국공정거래조정원에서 진행하는 제도로 가맹본부가 코로나19 등으로 어려움을 겪는 가맹점에게 비용 등의 지원을 통해 고통을 분담하거나 상생협력 제도를 운영하는 경우, 가맹본사에 착한 프랜차이즈임을 인증해주는 제도다.

이디야커피는 코로나19 확산 초기부터 로열티 면제, 원두 지원 등 가맹점 지원에 나섰다. 이후에도 전 가맹점에 원두를 지원하고, 판촉 및 홍보비와 점포 환경 개선, 기기장비 점검 비용 등을 지원했다.

특히 전 가맹점을 대상으로 매장 운영 시 가맹점주님들이 궁금해하는 법무, 노무 등의 자문서비스를 무료로 제공하고 있다.

