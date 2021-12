이길호 서울청 112상황실장 등 총경 24명 '경찰의 별' 경무관 승진

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 23일 이길호 서울경찰청 112치안종합상황실장 등 총경 24명을 경무관 승진임용 예정자로 내정했다.

본청에서는 손제한 국가수사본부 반부패·공공범죄수사과장, 김병기 인권보호담당관, 김성희 혁신기획조정담당관, 고평기 아동청소년과장, 박성민 경비과장, 이승협 국제협력과장, 홍석기 교통기획과장, 최현석 규제개혁법무담당관, 김보준 정보분석과장, 최종상 국수본 사이버범죄수사과장, 임병숙 국수본 수사인권담당관이 각각 '경찰의 별'로 불리는 경무관으로 승진했다.

서울청에서는 이길호 실장을 비롯해 배대희 수사심사담당관, 임정주 정보상황과장, 고범석 생활안전과장, 오부명 101경비 부단장, 마경석 인사교육과장, 최보현 강력범죄수사대장이 각각 승진했다.

지방에서는 류해국 부산청 청문감사인권담당관, 정희영 경기남부청 경무기획과장, 정진관 경기남부청 공공안녕정보과장, 박우현 광주청 공공안녕정보외사과장, 김봉식 대구청 광역수사대장, 김동욱 울산청 공공안녕정보외사과장이 경무관으로 올라섰다.

경찰청은 "개인별 업무성과와 역량, 보직경험, 도덕성 등을 종합적으로 심사해 경찰 지휘부를 이끌어갈 최고 적임자를 선발하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

이번 승진 인사의 특징은 범죄예방, 인권보호, 강력·사이버 수사 등 각 분야에 전문성을 갖춘 인원을 균형 있게 선발했다는 데 있다. 지역별 균형인사를 위해 그간 경무관 승진자를 배출하지 못한 시도청도 고려했다. 2019년 2명에 그쳤던 지방 경무관 승진자는 지난해 8명, 올해 12명으로 늘었다.

경찰청은 아울러 경찰 내 여성 대표성 제고를 위해 임병숙 경찰청 수사인권담당관을 발탁 선발했다. 경찰청은 "이번 경무관 승진 예정자를 포함한 경무관급 전보 인사를 연내 마무리하고, 내년 상반기까지 이어지는 정기인사를 안정적이면서도 신속히 진행해 민생 치안을 빈틈없이 관리해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr