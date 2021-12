부산시, ‘동백전 골목특화카드’ 풀어 골목경기 일으킨다

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시가 골목상권을 살리기 위해 오는 24일부터 일부 시범 지역에 ‘동백전 골목특화카드’를 도입한다.

동백전 골목 특화 카드는 부산시와 골목상권의 협업으로 탄생한 카드이다. 카드는 골목상권 활성화 선정 지역에 특별혜택을 제공한다.

시범사업 대상지로는 ▲북구 만덕1동 ▲북구 만덕2동 ▲수영구 말미 골목 일원 ▲수영구 남천동 4곳이 선정됐다.

카드는 대상지 골목상권 내에 있는 골목특화가맹점 216곳에서 현장 발급과 사용이 가능하다. 현장에서 발급받은 카드는 동백전 앱 등록 후 즉시 사용할 수 있고 온라인 발급은 안된다.

부산시민이 골목 특화 카드로 가맹점에서 결제하면 기본 동백전 캐시백 10%에 추가 캐시백 5%, 가맹점 자체 선할인 2%를 더해 최대 17%의 할인 혜택을 받을 수 있다.

그 외 동백전 가맹점에서는 동백전 카드로 사용할 수 있어 기본 캐시백 10%를 적용받는다.

기타 자세한 사항은 동백전 앱에서 확인할 수 있다.

부산시 측은 “동백전으로 골목상권 내 소비가 활성화할 것으로 기대한다”고 말했다.

시는 사업의 경제적 효과와 개선?보완사항을 자세히 검토해 내년에 골목 특화 카드 도입을 확대한다는 방침이다.

박형준 부산시장은 “동백전 골목 특화 카드 도입으로 골목상권이 빨리 회복돼 골목 경제가 유지되는 디딤돌 역할을 하길 바란다”라고 말했다.

